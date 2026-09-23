De Laurentiis: «¿Cardinale? Un propietario financiero, decía cosas sin sentido. Los fondos no han aportado ningún beneficio»

«Es difícil cambiar la mentalidad de quien hace el fútbol, usted ha hablado de fondos pero hay empresarios que no están presentes. Yo, con gran humildad, sin saber nada de fútbol, no conocía el entorno y asistí a todas las asambleas de la Liga.

Invité a Gerry Cardinale a cenar hace tres años, me hizo un discurso al que no objeté, de lo contrario habría tenido que cogerlo y echarlo fuera, me decía cosas que desde mi punto de vista no tenían ni pies ni cabeza: es un propietario que tenía exigencias de financiero y no de verdadero empresario.

Se me puede acusar de todo, pero he sido un artesano en el cine: elegía las ideas, nunca he producido una película propuesta por otros, solo las nacidas en nuestra oficina. Incluso ahora con Carlo Verdone nos confrontamos, partimos de una idea y luego la desarrollamos juntos, pero ¿quién financia el producto? Yo. ¿Quién lo realiza físicamente? Siempre nosotros. ¿Quién lo comercializa y lo distribuye en Italia y en el extranjero? Nosotros»