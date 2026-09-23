De Laurentiis: «¿Cardinale? Un propietario financiero, decía cosas sin sentido. Los fondos no han aportado ningún beneficio»

Premiado por la Asociación de la Prensa Extranjera, el presidente del Napoli y patrón de FilmAuro, Aurelio De Laurentiis, habló sin frenos sobre el futuro del fútbol italiano, cargando con fuerza contra los fondos de inversión que han entrado en la propiedad de muchísimos clubes y, en particular, contra el máximo dirigente y propietario del Milan, Gerry Cardinale. Estas son sus palabras, recogidas por CalcioNapoli24.
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