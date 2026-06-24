De las dificultades en Brighton a aspirante a la Bota de Oro del Mundial: cómo Deniz Undav se convirtió en el goleador más letal de Alemania

Undav volvió a marcar en el descuento para dar los tres puntos a Alemania. Esta vez controló con un magnífico primer toque un pase milimétrico de Félix Nmecha y remató con su habitual precisión. Fue su tercer gol en dos partidos como suplente en el Mundial, así que su nombre volvió a resonar en el estadio tras el pitido final.
No pudo evitar reírse: todo le parecía surrealista. A sus 29 años, este delantero bajito y fuerte, descartado por el Werder Bremen en su juventud, era comparado de pronto con Gerd Müller por Lothar Matthäus. ¿Cómo? Ni él mismo lo sabía.
«No tengo ni idea, la verdad», admitió Undav. «Simplemente estoy en el lugar adecuado en el momento adecuado». Aunque no siempre ha tenido tanta suerte.