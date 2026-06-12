De las condiciones del Al-Ahly a la decisión de Flick... Los entresijos del fichaje de Hamza Abdelkarim

El diario español «Sport» ha revelado los detalles de este fichaje. Hace unos días, Hamza Abdelkarim celebró su graduación de forma poco habitual: mientras sus compañeros recibían sus títulos rodeados de familiares y amigos, el delantero egipcio tuvo que enviar un vídeo con el birrete desde la concentración de su selección, con la que disputaba el Mundial con solo 18 años. Así cumplía el sueño de su infancia: ser jugador del Barcelona.

Esta imagen resume a Hamza, al que muchos en Egipto llaman «el Haaland egipcio»: un joven sensato, de familia organizada, educado en un colegio internacional y con un inglés fluido.

Quienes lo conocen afirman que no es impulsivo ni problemático, sino tranquilo, reservado y familiar, ajeno a las multitudes. Ahora reside en La Masía, en Sant Joan Despí, donde perfecciona su español con los profesores del club para adaptarse a su nueva vida a miles de kilómetros de casa.

Los detalles del fichaje se gestaron en octubre de 2025, cuando el Barcelona aceleró los trámites para contratar al delantero durante el Mundial Sub-20, torneo en el que ya seguían de cerca su evolución. pero el torneo convenció a los responsables deportivos, especialmente a João Amaral, jefe de ojeadores del club, quien quedó impresionado por sus cualidades y lideró las negociaciones.

Tras el torneo iniciaron las conversaciones con su agente, cercano a la directiva azulgrana. Aunque el interés era serio, el proceso no fue fácil: con solo 17 años, Hamza ya integraba el primer equipo del Al Ahly, el club más grande de Egipto y uno de los más poderosos de África, distinguido como «Club del Siglo Africano» en 2000 por la CAF.

El Al Ahly, con una masa social de 60 millones de aficionados, lo consideraba una joya de su proyecto y no quería dejarlo marchar.