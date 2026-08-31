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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De las comparaciones más duras al estatus de los grandes: Messi se despide de Argentina sin un final perfecto

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Scaloni
D. Maradona
España
Argentina
EE. UU.

Escapar de la sombra de Maradona y forjar un legado eterno

Lionel Messi bajó el telón sobre su extraordinaria carrera internacional este lunes, anunciando su retirada poco después de haber inspirado a la selección de Argentina para alcanzar la final del Mundial por segunda vez consecutiva.

A sus treinta y nueve años, y dos décadas después de su primera aparición en el mayor escenario del fútbol, Messi decidió escribir la palabra fin, tras haber reparado desde hace tiempo una relación complicada con la Albiceleste que en algún momento estuvo a punto de amenazar su trayectoria.

  • El fantasma de Maradona y todo un legado: privados de la despedida perfecta

    La agencia Reuters publicó un reportaje en el que puso de relieve la trayectoria repleta de éxitos de Messi, señalando que el poseedor del récord de Balones de Oro (ocho veces) se retira ahora como campeón del mundo y doble campeón de la Copa América, además de ser el hombre que salió de la enorme sombra de Diego Maradona para forjar un legado argentino completamente propio.

    La derrota ante España en la final del Mundial 2026 privó a Messi de la despedida perfecta y de la oportunidad de coronarse campeón del mundo por segunda vez. Pero, tras una trayectoria que cambió al Barcelona, a Argentina y al propio fútbol moderno, le quedaba muy poco por demostrar.

    Hace cuatro años, en Qatar, levantó la copa que persiguió durante toda su carrera, después de marcar siete goles en el torneo y dos en la final ante Francia, antes de que Argentina se impusiera en la tanda de penaltis. Aquel fue el momento culminante de una trayectoria excepcional, así como la cima de una de las historias de perseverancia más convincentes del fútbol. Pese a todos sus éxitos con el Barcelona, donde su genialidad le brindó todos los grandes títulos individuales y colectivos disponibles, la relación de Messi con la camiseta de Argentina se definió durante años tanto por lo que no logró como por lo que sí consiguió: llegó a la final del Mundial 2014 en Brasil, antes de que Argentina cayera ante Alemania tras la prórroga, y luego las dos derrotas consecutivas en las finales de la Copa América de 2015 y 2016 ahondaron la sensación de que la gloria internacional podría escapársele de las manos.

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  • Messi destrozado: la selección de Scaloni cambia la historia

    Tras la segunda de aquellas derrotas, ante Chile en la tanda de penaltis, Messi se retiró brevemente, destrozado. Y dijo: "La selección se terminó para mí". Pero en realidad no se terminó entonces, ya que Messi regresó, y la historia fue cambiando poco a poco.

    Bajo la dirección de Lionel Scaloni, Argentina construyó un equipo en torno a su capitán sin volverse totalmente dependiente de él, rodeando al veterano dueño de la camiseta número 10 de energía, empuje y compromiso colectivo, factores que permitieron que su genialidad floreciera.

    El punto de inflexión llegó en la Copa América 2021, cuando Argentina venció a Brasil en el estadio de Maracaná, para darle a Messi su primer gran título internacional con la selección absoluta.

    El informe continuó: "Después llegó el Mundial 18 meses más tarde. Messi estuvo espectacular en Qatar, aportó goles, asistencias decisivas y momentos de inspiración, mientras Argentina se recuperaba de una derrota impactante en su partido inaugural ante Arabia Saudí para alcanzar la final. Marcó dos goles ante Francia, antes de anotar en la tanda de penaltis, para levantar por fin la copa que se había convertido en la pieza que faltaba en su argumento para colocarse junto a los más grandes futbolistas de la historia, o por encima de ellos. Y para Argentina, esta consagración completó también la transformación de Messi".

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  • Adolescente tímido: las comparaciones con Maradona no han desaparecido, ¡pero...!

    Aquel adolescente tímido que dejó Rosario rumbo a Barcelona a los trece años, y que en su país fue retratado a veces más como un catalán que como un argentino, se convirtió en el capitán indiscutible de la selección nacional.

    Las lágrimas y las frustraciones de los fracasos anteriores se transformaron en canciones, murales y celebraciones. Y las comparaciones con Maradona no desaparecieron, pero dejaron de cargar el mismo peso acusatorio. Messi se convirtió en Messi, el de Argentina. Podría haberse detenido entonces. Pero siguió jugando, pasó del Paris Saint-Germain al Inter Miami y ayudó a Argentina a retener el título de la Copa América en 2024, antes de afrontar un último intento en el Mundial.

    Para 2026, su velocidad explosiva, aquella que dejaba a los defensas impotentes, había disminuido inevitablemente, pero se adaptó. Empezó a caminar más, a esperar más y a elegir sus momentos, conservando su energía mientras a su alrededor trabajaban las piernas más jóvenes. Aun así, mantuvo sus cualidades esenciales: la lectura de los espacios, la precisión del pase y la capacidad de cambiar el partido con un solo toque. A cambio, Argentina cambió con él.

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  • Un equipo veterano: expertos en las batallas

    El equipo que alcanzó la final del 19 de julio dejó de ser un simple grupo de jugadores que miraba a Messi en busca de salvación. Se convirtió en un conjunto curtido, forjado por las batallas, acostumbrado a ganar y moldeado a lo largo de años jugando junto a su capitán.

    Esta evolución le permitió a Messi prolongar su carrera internacional mucho más allá de lo que en algún momento pareció posible, y abandonar el juego en sus propios términos. Sus números lo sitúan entre los gigantes del fútbol internacional, pero las estadísticas por sí solas no cuentan la historia de su travesía, de las expectativas al rechazo, y luego de la amargura a la devoción. Durante años, cada derrota se presentó como prueba de aquello que lo separaba de Maradona.

    Pero al final, ese debate quedó en gran medida sin relevancia. Uno de ellos llevó a Argentina al Mundial en 1986. El otro, tras años de intentarlo, lo consiguió en 2022, y luego regresó cuatro años después para conducir a su país a muy escasa distancia de otro título. Se marcha de la selección nacional como un hombre que desempeñó un papel decisivo en la historia del fútbol argentino.