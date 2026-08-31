La agencia Reuters publicó un reportaje en el que puso de relieve la trayectoria repleta de éxitos de Messi, señalando que el poseedor del récord de Balones de Oro (ocho veces) se retira ahora como campeón del mundo y doble campeón de la Copa América, además de ser el hombre que salió de la enorme sombra de Diego Maradona para forjar un legado argentino completamente propio.

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 privó a Messi de la despedida perfecta y de la oportunidad de coronarse campeón del mundo por segunda vez. Pero, tras una trayectoria que cambió al Barcelona, a Argentina y al propio fútbol moderno, le quedaba muy poco por demostrar.

Hace cuatro años, en Qatar, levantó la copa que persiguió durante toda su carrera, después de marcar siete goles en el torneo y dos en la final ante Francia, antes de que Argentina se impusiera en la tanda de penaltis. Aquel fue el momento culminante de una trayectoria excepcional, así como la cima de una de las historias de perseverancia más convincentes del fútbol. Pese a todos sus éxitos con el Barcelona, donde su genialidad le brindó todos los grandes títulos individuales y colectivos disponibles, la relación de Messi con la camiseta de Argentina se definió durante años tanto por lo que no logró como por lo que sí consiguió: llegó a la final del Mundial 2014 en Brasil, antes de que Argentina cayera ante Alemania tras la prórroga, y luego las dos derrotas consecutivas en las finales de la Copa América de 2015 y 2016 ahondaron la sensación de que la gloria internacional podría escapársele de las manos.

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