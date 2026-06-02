De la sexta Copa del Mundo de Guillermo Ochoa al desaire a la estrella del Inter Miami, Germán Berterame: ganadores y perdedores tras la convocatoria de México

Ya está aquí la convocatoria de México para el Mundial, y la lista definitiva de Javier «Vasco» Aguirre refleja la confianza en los jugadores y su estado de forma.

El Tri lo hizo oficial el domingo por la noche con un video en redes sociales narrado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que añadió un toque nostálgico. Los 26 nombres ya están elegidos y la presión también.

México inaugurará el Mundial en casa el 11 de junio, y Aguirre apostó por experiencia, jugadores en recuperación y jóvenes con futuro.









Guillermo Ochoa, a punto de ser uno de los tres jugadores con seis Mundiales, lidera un grupo con historia, riesgo y talento joven. Aguirre admitió que no todos llegan en el mismo momento físico, pero insistió en que este es el mejor grupo posible.

«Llevo 20 meses con el equipo y, en mi opinión, este es el mejor que hemos encontrado», afirmó. «No todos están en el mismo momento físico, pero aún tenemos días para afinar detalles y llegar listos el 11».

Doce futbolistas repiten de 2022, pero también entran Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” González, Obed Vargas, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez, señal de que este plantel mira más allá de Qatar.

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