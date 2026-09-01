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Hussein Hamdy

Traducido por

De la primera expulsión al fin de la maldición: momentos inolvidables en la trayectoria de Messi con Argentina

L. Messi
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España

20 años de entrega

Lionel Messi anunció el lunes su retirada de la selección de Argentina, a través de una publicación en su cuenta de Instagram que incluía la imagen de una página escrita a mano en su cuaderno de notas.

Messi reveló que tomó la decisión de retirarse apenas dos días después de la derrota de Argentina ante España por 0-1 en la final del Mundial 2026, aunque el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto, reafirmó su decisión.

Messi cierra ahora un capítulo con la selección de Argentina tras más de 20 años.

Desde su debut internacional en 2005, Messi brindó a los aficionados innumerables motivos para celebrar, momentos ininterrumpidos de alegría y títulos que marcarán su legado para siempre.

La leyenda argentina condujo a la selección a la conquista del Mundial, a dos títulos de la Copa América, a la medalla de oro olímpica y al título de la Finalissima, para convertirse en uno de los jugadores más ligados a la historia y al escudo de la selección.

Mientras los corazones de los aficionados argentinos de todo el mundo se rompen hoy, la cadena "ESPN" repasa los momentos más destacados de Messi que mantendrán su nombre inmortal en los anales de la historia de la selección para siempre.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022: la ansiada coronación con la Copa del Mundo en Qatar

    Todos recuerdan el momento en el que Messi cayó de rodillas cuando Gonzalo Montiel marcó el penalti decisivo ante Francia, para coronar a Argentina como campeona del Mundial 2022.

    Messi logró conducir a la selección argentina hasta la conquista de su primer Mundial en 36 años, sumando el título más preciado a su lista de logros.

    Desempeñó un papel fundamental para Argentina en la final, después de marcar dos goles durante el tiempo reglamentario, además de anotar el primer penalti en la tanda, para asegurar la victoria.

    Tras más de 15 años con la selección, Messi alcanzó el triunfo más importante de todos.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Messi se convierte en el máximo goleador histórico del Mundial

    Muchos se preguntaron qué nivel ofrecería Messi en el Mundial 2026 con 39 años de edad. Él mismo se había fijado un listón altísimo tras su histórica coronación cuatro años antes, pero pronto silenció las dudas con una actuación destacada tras otra en Estados Unidos.

    Messi volvió a escribir su nombre en los libros de historia al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales cuando marcó ante Austria en el partido de Argentina en la fase de grupos, elevando su cuenta a 18 goles.

    El capitán de Argentina llegó al encuentro con 16 goles, tras anotar un triplete en el partido inaugural ante Argelia, pero necesitaba un solo tanto para romper el empate con la leyenda de Alemania Miroslav Klose.

    Y aunque Messi falló un penalti en los primeros minutos del partido, compensó ese error marcando dos goles.

    La estrella francesa Kylian Mbappé acabó por superar a Messi, y terminó el Mundial con 22 goles a lo largo de sus participaciones, pero la mayoría de los aficionados recordarán el partido ante Austria, cuando Messi hizo historia.

  • 2016: Messi se retira de la selección tras perder la Copa América ante Chile

    El lunes no fue la primera vez que Messi anunció su retirada de la selección de Argentina. El capitán del Inter Miami ya había anunciado que se alejaría del combinado nacional tras la derrota en la final de la Copa América 2016 ante Chile, en una decisión que sorprendió a los periodistas en la zona mixta tras el partido en aquel momento.

    Messi dijo a un grupo de periodistas: "En lo que estoy pensando ahora, y tras pensarlo en el vestuario, es que terminé de jugar con la selección nacional".

    Y añadió: "Di lo mejor de mí. Es la cuarta vez que disputo una final y no he podido ganar. Lo intenté de todas las formas posibles. Esto me duele más que a nadie, pero está claro que esto no es para mí. Quiero, más que nadie, ganar un título con la selección nacional, pero por desgracia no ocurrió".

    Messi volvió más tarde a la selección e hizo historia al ganar dos ediciones consecutivas de la Copa América y el Mundial, además de batir récords individuales.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006: la primera aparición en el Mundial

    El 16 de junio de 2006 se vivió el momento en el que Messi cambió el rumbo de la historia del Mundial para siempre. Messi, de 18 años, hizo su primera aparición dentro de sus numerosas participaciones en el Mundial, después de entrar como suplente con Argentina ante Serbia y Montenegro en la fase de grupos, en el minuto 74.

    Messi se afianzó rápidamente en el escenario internacional, tras marcar un gol pocos minutos después de saltar al terreno de juego. Messi terminó el partido con un gol y una asistencia decisiva, contribuyendo a la gran victoria de Argentina por 6-0.

    Aquel fue el primero de los muchos momentos felices que Messi regalaría a la afición argentina.

  • 2022: el partido de Argentina ante México en la fase de grupos

    La historia de la selección de Argentina podría haber transcurrido de manera completamente diferente de no haber sido por el maravilloso gol de Messi ante México durante el Mundial de Qatar.

    Argentina se enfrentó al peligro de quedar eliminada del Mundial en el último partido de la fase de grupos. La primera mitad terminó en empate, en medio de las desesperadas esperanzas de Argentina por marcar la diferencia en la segunda mitad.

    Finalmente, Messi rompió el empate en el minuto 64 con un disparo fulminante con su pierna izquierda que se alojó en la red, para conducir a Argentina a la victoria por 2-0, un triunfo que contribuyó al final a que la selección de Argentina lograra coronarse con el título.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014: derrota en la final del Mundial ante Alemania

    Messi disputó su primera final en un Mundial cuando Argentina llegó al enfrentamiento ante Alemania en 2014. Tuvo un papel decisivo en el partido, después de que Argentina resistiera frente a Alemania, pero el gol de Mario Götze durante la prórroga decidió el encuentro.

    Y a pesar de que Argentina perdió el partido, Messi obtuvo el premio al Balón de Oro en reconocimiento a su destacada actuación a lo largo del torneo. Anotó cuatro goles y dio una asistencia en siete partidos del Mundial 2014.

    Y desde aquel momento, Messi se comprometió a regresar con más fuerza y conquistar el Mundial para Argentina, algo que logró ocho años después.

  • 2021: Argentina pone fin a su sequía de títulos con la conquista de la Copa América

    Tras los fracasos de 2007, 2015 y 2016, Messi logró por fin levantar la Copa América 2021 como capitán de la selección de Argentina.

    Argentina se coronó campeona después de vencer por 1-0 a Brasil en el histórico estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, poniendo fin a una sequía de títulos que se había prolongado durante 28 años.

    En seis años, Messi pasó de dos dolorosas derrotas en la final de la Copa América a levantar el trofeo que anteriormente lo había llevado a anunciar su retirada de la selección.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005: Messi debuta con la selección y es expulsado de inmediato

    Messi, de 18 años, disputó su primer partido con la selección de Argentina el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría en la capital, Budapest.

    Aquel día estuvo cargado de sentimientos encontrados para el jugador, después de recibir una tarjeta roja directa apenas unos segundos después de entrar como suplente en la segunda parte.

    No fue el mejor comienzo para Messi, pero compensó aquella expulsión con creces a lo largo de décadas de brillantez.

  • 2010: el Mundial con Maradona como entrenador

    Dos de los más grandes jugadores en la historia del fútbol se reunieron en 2010, cuando Diego Maradona asumió la dirección técnica del joven Lionel Messi con la selección de Argentina en el Mundial.

    El torneo no fue especialmente memorable para la selección de Argentina dentro del terreno de juego, después de despedirse de la competición ante Alemania en los cuartos de final, pero los recuerdos más destacados llegaron desde fuera del campo.

    Para los argentinos, aquella fue la única oportunidad de ver cómo los dos capitanes más vinculados a la historia de la selección de Argentina colaboraban de alguna manera durante un Mundial.

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: semifinal del Mundial ante Inglaterra

    La afición de Argentina nunca olvidará la victoria ante su rival histórico, Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026.

    Messi declaró: "Aunque fue solo un partido, vivimos algunos momentos especiales. La afición quería esta victoria más que ninguna otra, por lo que significa enfrentarse a Inglaterra en semifinales y llegar a otra final del Mundial".

    Messi firmó dos asistencias durante el encuentro para conducir a Argentina a una victoria por 2-1 tras remontar el marcador, y clasificar así a la selección para la final.

    El capitán de Argentina también logró igualar el registro de Diego Maradona al superar a Inglaterra en el escenario internacional, 40 años después del recuerdo de la victoria en los cuartos de final del Mundial 1986, el partido que fue testigo de la "mano de Dios" y el "gol del siglo".

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: la derrota en la final del Mundial ante España

    La victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026 puso fin a la trayectoria internacional de Messi de una manera dolorosa.

    Messi luchó durante más de 120 minutos pese al agotamiento psicológico y físico, pero la selección de Argentina fracasó por un pequeño margen en conquistar el título del Mundial por segunda vez consecutiva.

    Y a pesar de la derrota de Argentina en la final, el Mundial 2026 seguirá vinculado para siempre a la capacidad de Messi de romper récords y hacer historia a sus 39 años.

    Hasta el último minuto del partido, y en su último torneo con Argentina, Messi se mantuvo decidido a darlo todo por los millones de aficionados que seguían el encuentro.