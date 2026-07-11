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Hussein Hamdy

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De la magia de Shubair al impacto de Marmoush... ¿Cómo brilló Egipto en el Mundial de 2026?

H. Hassan
O. Marmoush
M. Salah
M. Shobeir
Egipto
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El sistema del decano

La selección egipcia cerró su participación en el Mundial 2026, sumando un nuevo capítulo a su historia.

La experiencia dejó orgullo por el hito alcanzado y frustración por no avanzar.

Entre ambas sensaciones, los Faraones se despidieron del torneo con aspectos positivos y negativos que analizamos en este informe de Koora:

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Romper el miedo al Mundial

    En el Mundial 2026, Egipto superó su histórico fantasma al lograr su primer triunfo y avanzar a octavos.

    Tras años de fracasos, los Faraones sumaron su primer triunfo y alcanzaron los octavos de final, dejando atrás la eliminación en fase de grupos de 2018.

    Ya no es un invitado de honor: ha demostrado que puede competir con las potencias e imponer su estilo, incluso ante Argentina, inspirando a futuras generaciones.

    • Anuncios

  • Jill gana la apuesta

    La mayor ganancia para los Faraones fue el surgimiento de jóvenes jugadores para quienes el torneo marcó un punto de inflexión en su carrera.

    Mustafa Shubair acaparó la atención como la estrella de Egipto en la mayoría de los partidos, gracias a su gran rendimiento y a detener dos penaltis ante Irán y Argentina, lo que confirma que Egipto cuenta con un portero capaz de liderar a la selección durante años.

    Hamza Abdelkarim, por su parte, atrajo la atención del Barcelona, que le dará una oportunidad con el primer equipo en la pretemporada.

    Haitham Hassan, con buenos partidos ante Australia y Argentina, podría fichar por un club europeo este verano.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sistema en desarrollo

    Aunque Egipto aún está lejos del modelo de Marruecos, que llegó a semifinales del Mundial 2022 y luego a cuartos de 2026, Hossam Hassan ha esbozado un proyecto sobre el que construir.

    El seleccionador ha sabido sacar lo mejor de sus jugadores, apostando por nombres inesperados —como Mustafa Zico en el Mundial o Islam Issa— y convirtiéndolos en piezas clave.

    Además, el equipo ha mostrado espíritu de grupo y disciplina táctica en la mayoría de los partidos, signos de evolución pese a sus recursos limitados frente a las grandes selecciones.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marmoush... el gran ausente

    Omar Marmoush decepcionó en la selección egipcia durante el torneo.

    Llegó al Mundial como una de las principales armas ofensivas, junto a Mohamed Salah, pero no respondió a las expectativas.

    Desperdició varias ocasiones claras y abusó del juego individual, con un momento clave: el remate fallido ante Argentina cuando el marcador estaba 2-2, que podría haber dado a Egipto el pase a cuartos.

  • Las jugadas a balón parado... una crisis que no cesa

    Las jugadas a balón parado han vuelto a evidenciar un viejo problema del fútbol egipcio: la selección encajó la mayoría de sus goles en el Mundial 2026 en acciones de este tipo.

    El torneo confirma que el problema persiste y exige una solución urgente, pues se repiten los mismos errores ante distintos rivales. Es imprescindible contar con un entrenador especializado en este tipo de acciones, como hacen los equipos y selecciones más importantes.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Falta de concentración

    La selección de Egipto pagó caro su falta de concentración en momentos clave del Mundial 2026.

    Pese a ganar 2-0 a Argentina, los Faraones permitieron la remontada y se quedaron sin cuartos de final; la falta de concentración casi les costó derrotas ante Bélgica e Irán, salvadas por la brillante actuación de Mostafa Shubair.

    El segundo gol de Lionel Messi ante Egipto lo ejemplifica: el capitán argentino quedó libre en el área por falta de marca de Muhannad Lashin y Mahmoud Hassan Trezeguet.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La debilidad del banquillo

    El torneo mostró que Egipto sigue sin suplentes de la misma calidad que los titulares.

    La brecha se notó sobre todo en los laterales (Ahmed Fattouh y Mohamed Hani) y en el centro del campo (Muhannad Lashin y Marwan Attia), donde los suplentes no mantuvieron el nivel.

    Además, se evidenció la crisis en la posición de creador de juego, un puesto en el que Hossam Hassan, ante la falta de opciones, innovó tácticamente otorgando a Mohamed Salah un papel más destacado en la construcción del juego; sin embargo, depender únicamente de esta solución podría suponer un reto para los Faraones en los próximos torneos.

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