El marroquí Ayoub Bouaddi expresó su alegría por disputar su primer partido como titular en la Premier League con la camiseta del Manchester City, después de contribuir a la trabajada victoria de su equipo sobre el Ipswich Town por 3-2, el sábado, en el marco de la competición.

El joven centrocampista se ganó la confianza del técnico Enzo Maresca, tras conformarse con participar como suplente en tres partidos de la liga, antes de ofrecer una actuación destacada durante la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, lo que le permitió reservar su lugar en el once inicial frente al Ipswich.

La victoria supuso una ocasión histórica para Maresca, que se convirtió en el primer entrenador en la historia de la Premier League en ganar sus siete primeros partidos en la competición.