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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

«De la madera de los grandes»: Bouaddi confirma la impresión de Maresca, un nuevo paso hacia un rol más importante en el City

Manchester City vs Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
E. Maresca
A. Bouaddi
Inglaterra
Italia
Marruecos

¿Qué dijo la estrella marroquí tras su primera titularidad en la Premier League?

El marroquí Ayoub Bouaddi expresó su alegría por disputar su primer partido como titular en la Premier League con la camiseta del Manchester City, después de contribuir a la trabajada victoria de su equipo sobre el Ipswich Town por 3-2, el sábado, en el marco de la competición.

El joven centrocampista se ganó la confianza del técnico Enzo Maresca, tras conformarse con participar como suplente en tres partidos de la liga, antes de ofrecer una actuación destacada durante la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, lo que le permitió reservar su lugar en el once inicial frente al Ipswich.

La victoria supuso una ocasión histórica para Maresca, que se convirtió en el primer entrenador en la historia de la Premier League en ganar sus siete primeros partidos en la competición.

  • Toques claros en su primera titularidad en la Premier League

    Ante el Ipswich, Bouaddi hizo una contribución evidente al rendimiento del Manchester City: tocó el balón 92 veces, ganó siete duelos y completó siete pases que rompieron las líneas del rival.

    El jugador marroquí declaró tras el encuentro: "Fue algo increíble, estoy muy contento de que hayamos ganado el partido. Por supuesto, todo pinta bien. Fue un enfrentamiento muy difícil ante un equipo fuerte como el Ipswich, que nos sometió a presión en la segunda parte, pero logramos la victoria y estamos muy contentos por ello".

    Sobre su primera titularidad en la liga, añadió: "Por supuesto, estaba muy contento. Así es el fútbol, me encanta jugar y quiero participar en todos los partidos, pero soy consciente de que esto forma parte del proceso de desarrollo, y por eso estaba muy contento con lo que hicimos hoy".

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  • Superar la presión

    Bouaddi habló de la presión a la que se enfrentó el equipo durante el partido, explicando: "Por supuesto, sientes algo de presión, porque no quieres que el rival vuelva a marcar, pero lo gestionamos muy bien y estuvimos contentos con lo que logramos", según lo recogido por el sitio Yahoo Sport del sitio oficial del City.

    El centrocampista marroquí también elogió el hecho de jugar junto a sus compañeros en el Manchester City, al afirmar: "Todo se vuelve más fácil cuando juegas con futbolistas de este nivel. Incluso si a veces das un mal pase, ellos son capaces de resolver la situación y hacer que la jugada funcione, y por eso jugar al lado de estos futbolistas es un gran honor".

    Bouaddi se refirió al regreso de Phil Foden al gol por primera vez desde diciembre de 2025, y dijo: "Pueden preguntárselo a él, pero estoy seguro de que está muy contento, y nosotros también estamos contentos de que haya marcado el gol".

    Cerró sus declaraciones con elogios hacia su compañero inglés, añadiendo: "Es un futbolista magnífico e importante para el equipo. Todos son jugadores importantes, y todos queremos rendir bien en todo momento".

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  • Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, había dado a entender que concederá más oportunidades de juego a Ayyoub Bouaddi durante el próximo periodo, después de que el jugador llamara la atención con su actuación ante el Paris Saint-Germain, cuando ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad en lugar de Rayan Cherki.

    Maresca dijo sobre el centrocampista marroquí, según recogió el sitio Manchester Evening News: "Ayyoub es un jugador magnífico, antes que nada. Y lo bueno de él es que, cuando está dentro del campo, ayuda también a que los jugadores que lo rodean mejoren, y esa es la característica de los grandes jugadores. Los jugadores que se mueven a su alrededor se vuelven mejores, y esa es la impresión que tengo de Ayyoub; siento que todos los jugadores que están cerca de él rinden a mejor nivel con su presencia. Hay futbolistas que pueden mostrarse mejor cuando juegan al lado de ciertos elementos".

    La contratación de Bouaddi se produjo dentro de un plan a largo plazo para compensar la salida de Rodri durante el verano, aunque su aparición frente al Paris Saint-Germain podría reforzar sus posibilidades de obtener un papel más relevante dentro del equipo.

    El jugador marroquí, de 19 años, se había incorporado al Manchester City procedente del Lille francés el verano pasado, a cambio de 85 millones de libras esterlinas, pero solo ha podido ser titular en dos partidos desde su traspaso, ante la apuesta de Maresca por Elliot Anderson y Fernández en la mayoría de los encuentros de la temporada.

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