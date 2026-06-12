Según el diario español «AS», Mourinho vivió en el Benfica un caso que muestra su evolución como líder: Schiliderup llegó como una gran promesa del fútbol europeo, pero no rindió como se esperaba.

En lugar de marginarlo, el técnico portugués optó por reforzarlo psicológicamente, sobre todo cuando, en noviembre de 2025, el jugador se vio implicado en un caso penal por difundir un vídeo de contenido sexual de una menor, situación similar a la que vivió Asensio en el Real Madrid.

En ese momento, Mourinho decidió protegerlo y, al mismo tiempo, le exigió más compromiso defensivo, agresividad competitiva, intensidad y constancia para que demostrara su valor, logrando así su objetivo.

El Benfica pensó venderlo en invierno al Club Brugge belga por 10 millones, pero Mourinho lo evitó. y transformó al noruego de descartado en estrella: acabó la temporada con 10 goles (dos al Real Madrid) y 7 asistencias.

El propio jugador noruego reconoció públicamente que fue Mourinho quien le ayudó a salir de esa crisis, y el Benfica recibió recientemente una oferta de 70 millones de euros por sus servicios.