En su regreso al Real Madrid, el entrenador portugués José Mourinho muestra un estilo de liderazgo más constructivo y menos confrontacional, centrado en el control inteligente del juego y de sus jugadores. Es una versión evolucionada de la que dejó la capital hace 13 años.
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De la ira a la moderación... ¿Cómo dejó Mourinho atrás su obsesión por las batallas?
Un nuevo personaje
Según el diario español «AS», Mourinho vivió en el Benfica un caso que muestra su evolución como líder: Schiliderup llegó como una gran promesa del fútbol europeo, pero no rindió como se esperaba.
En lugar de marginarlo, el técnico portugués optó por reforzarlo psicológicamente, sobre todo cuando, en noviembre de 2025, el jugador se vio implicado en un caso penal por difundir un vídeo de contenido sexual de una menor, situación similar a la que vivió Asensio en el Real Madrid.
En ese momento, Mourinho decidió protegerlo y, al mismo tiempo, le exigió más compromiso defensivo, agresividad competitiva, intensidad y constancia para que demostrara su valor, logrando así su objetivo.
El Benfica pensó venderlo en invierno al Club Brugge belga por 10 millones, pero Mourinho lo evitó. y transformó al noruego de descartado en estrella: acabó la temporada con 10 goles (dos al Real Madrid) y 7 asistencias.
El propio jugador noruego reconoció públicamente que fue Mourinho quien le ayudó a salir de esa crisis, y el Benfica recibió recientemente una oferta de 70 millones de euros por sus servicios.
- AFP
El hombre de las batallas
Los próximos días confirmarán este cambio: el Mourinho que ha regresado a Madrid se muestra muy distinto al que se fue hace 13 años. Ya no es el técnico que, enfadado, se sentaba ante los micrófonos tras perder para criticar a sus jugadores. ahora se adapta al fútbol moderno.
Ahora entiende que cada jugador es una pequeña empresa y los trata con inteligencia y serenidad. y se rodeó de un equipo que controla cada detalle mediático, la estrategia en redes y cada mensaje.
Su nuevo estilo de liderazgo se basa en construir relaciones con los jugadores, no en generar conflictos. lo que le garantiza la continuidad de los proyectos durante períodos más largos.
Este cambio es lógico tras 27 temporadas en la élite y refleja el impacto de la globalización y las redes sociales en la gestión de las carreras de los jugadores.
Conserva sus pilares —ambición y obsesión por la victoria y la exigencia de un esfuerzo diario riguroso, su estilo de liderazgo se ha vuelto más maduro y estratégico, orientado a construir estructuras sostenibles dentro de sus equipos. Ahora prefiere convencer y guiar a los jugadores en lugar de imponer opiniones, potenciando la responsabilidad individual de cada uno.
La habitación sagrada
El vestuario sigue siendo sagrado para el entrenador portugués. Nunca ha perdido este rasgo técnico: protege al grupo ante cualquier crisis, actuando como escudo de sus jugadores.
Por eso, Mourinho siempre busca un segundo entrenador de la cantera con prestigio pero capaz de mantenerse en un segundo plano, porque, en cualquier caso, y, gane o pierda, es él quien encaja los golpes para proteger a los suyos. Así, la presión externa recae sobre su figura y los jugadores se centran en rendir en el campo.
El Mourinho que los aficionados recuerdan estaba en mil frentes: árbitros, calendario, Valdano o prensa. Pero la experiencia le ha enseñado a elegir con cuidado sus batallas. ahora se centra en lo que aporta valor al proyecto y cohesiona al grupo.
Conserva su ambición, lealtad al grupo, obsesión por ganar y exigencia máxima. aunque su estilo de trabajo ha evolucionado: ahora construye desde la responsabilidad, la confianza y una fuerte identidad colectiva, demostrando que es un Mourinho renovado.