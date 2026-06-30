De la humillación al sueño... ¿Será Klopp el salvavidas del fútbol alemán?

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 fue un golpe duro para una de las escuelas de fútbol más grandes de la historia.

La eliminación en octavos ante Paraguay, tras perder la tanda de penaltis, marcó el fin prematuro de la «Mannschaft», Además, fue la primera vez que Alemania perdió en penaltis en un Mundial, lo que desató críticas y dudas sobre el futuro del cuerpo técnico liderado por Julian Nagelsmann.

Con la ilusión desvanecida y la indignación de la afición en aumento, Jürgen Klopp, destacado comentarista del torneo, se perfiló como el candidato capaz de devolver el espíritu al equipo.

Klopp acaparó la atención con su carisma y cercanía a la afición, mientras Nagelsmann parecía incapaz de contener la crisis dentro y fuera del campo.

Nagelsmann, sin embargo, rechazó dimitir tras la eliminación y afirmó: «no es de los que huyen ante la primera crisis».

Sin embargo, la afición ya no confía en el técnico de 38 años para liderar la reconstrucción, tras una racha de resultados decepcionantes desde su llegada.

Las críticas no se limitaron a los resultados, sino que también apuntaron a su trato con los medios, donde en más de una ocasión pareció irascible y tajante, incapaz de calmar a la indignada opinión deportiva, lo que aumentó la presión sobre él.