De la “hoya” a héroe de los playoffs: el turbulento año de Youssoufa Moukoko tras dejar el BVB

Esta semana arranca el Mundial 2026, sucediendo oficialmente al de 2022. Hace solo tres años y medio, la selección alemana quedó eliminada en Catar tras la fase de grupos. Entonces dirigía Hansi Flick; antes del torneo se debatieron sin fin el brazalete arcoíris y la derrota ante Japón, y después llegó un documental vergonzoso para el técnico de la DFB con un vídeo motivacional de «gansos grises».
Además, Alemania presentó al jugador más joven de su historia en un Mundial: Youssoufa Moukoko. Poco después de cumplir 18 años, el entonces jugador del Borussia Dortmund disputó unos minutos. Ahora, su debut mundialista y el revuelo mediático parecen pertenecer a otro tiempo. En su actual club danés cerró una temporada complicada con un logro personal.