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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

De la Fuente: «Tengo recuerdos tristes contra Bélgica... y espero hacer realidad el sueño de Javi»

L. de la Fuente
Gavi
Pedri
T. Courtois
España
Belgium
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España
Bélgica

Advertencia grave

Luis de la Fuente, seleccionador de España, afirmó que su equipo se centra en el partido contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Destacó la necesidad de actuar con cautela, respetar al rival y confiar en su plantilla de 26 jugadores.

En la rueda de prensa celebrada en el estadio SoFi de Los Ángeles, afirmó: «Configurar la alineación y seleccionar la convocatoria es la tarea más difícil, porque cada partido es diferente. Contamos con jugadores del más alto nivel, pero con características distintas, y la elección se realiza tras analizar al rival y construir la alineación titular que garantice el mejor rendimiento; si hay algún cambio, no es un castigo para el jugador descartado».

  • Una fuerte competencia

    De la Fuente habló de la portería y comparó a Unai Simón con Courtois: «La portería es clave y un gran equipo se construye con un buen portero que transmite tranquilidad. Onaí Simón, Raya y Juan García son tres de los mejores porteros del mundo y se adaptan a nuestro estilo».

    Sobre la presión que Bélgica pueda ejercer, afirmó: «No temo reconocer nuestra superioridad, pero en un partido así no hay favorito claro. No sentiremos presión por ser favoritos».

    Sobre los nervios, añadió: «Soy de carne y hueso y también siento nervios, pero confío en lo que puedo controlar, y eso está bajo control. Si algo se nos escapa, está fuera de nuestro control y no debe preocuparnos, pues el trabajo bien hecho me da tranquilidad, y cuento con unos profesionales magníficos. La tranquilidad es la fuerza, y controlar la situación me da fuerza».

    Sobre los lesionados, De la Fuente añadió: «Vamos paso a paso; ahora solo pensamos en Bélgica. Todos están en perfectas condiciones y valoraremos cuándo aportan más, desde el inicio o más tarde».

    • Anuncios

  • Recuerdos tristes

    De la Fuente recuerda el penalti que falló Eloy contra Bélgica en 1986 y afirma: «Fue un día triste, pero Eloy fue muy valiente al lanzar el penalti. Guardo recuerdos tristes porque siempre he vivido con todo mi corazón por España, y esos partidos me dejaban afectado y un poco destrozado».

    Sobre la fórmula para afrontar el partido, añadió: «La seguridad viene de tener un buen equipo y de rendir con la actitud y el comportamiento adecuados. El trabajo bien hecho te acerca a la victoria; yo le quito el dramatismo a la derrota, pues puedes jugar mejor y aún así perder. Si hacemos lo que debemos, tendremos la conciencia tranquila pese al resultado».

    Sobre la posibilidad de llegar a los penaltis, añadió: «Estamos preparando todos los escenarios, en el campo y con vídeos, en el poco tiempo del que disponemos. Hemos entrenado los penaltis, contamos con especialistas y jugadores capaces de adaptarse. Veremos quién está en el campo y seguiremos nuestro sexto sentido para elegir al lanzador».

    Sobre Pedri ante Portugal, De la Fuente añadió: «Lo veo en muy buena forma y siempre nos ofrece un nivel excelente. Su trabajo no fue espectacular, pero sí muy práctico, y el equipo se benefició de su esfuerzo».

  • El sueño de Javi

    El seleccionador afirmó que España tiene la mejor defensa y declaró: «Siempre hemos sido muy sólidos atrás pese a ser el equipo que más tiros a puerta ha realizado en el torneo. Llegamos mucho al área rival y, al mismo tiempo, no concedemos oportunidades, lo que refleja nuestra seriedad y organización».

    Sobre el deseo de Gavi de marcar un gol de tijera en la final, añadió: «Solo con llegar a la final ya seré muy feliz, y más por Gavi, al que queremos mucho. Su ambición muestra que queremos llegar lejos respetando a los rivales, pero nuestra mente está en clasificarnos».

    De la Fuente cerró con una reflexión sobre jugar en estadios cerrados bajo calor: «Es una ventaja jugar en este tipo de estadios a 22 °C; hemos tenido esa suerte. Pero, si seguimos avanzando, también tendremos que jugar bajo un sol abrasador».

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