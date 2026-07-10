De la Fuente: «Tengo recuerdos tristes contra Bélgica... y espero hacer realidad el sueño de Javi»

De la Fuente habló de la portería y comparó a Unai Simón con Courtois: «La portería es clave y un gran equipo se construye con un buen portero que transmite tranquilidad. Onaí Simón, Raya y Juan García son tres de los mejores porteros del mundo y se adaptan a nuestro estilo».

Sobre la presión que Bélgica pueda ejercer, afirmó: «No temo reconocer nuestra superioridad, pero en un partido así no hay favorito claro. No sentiremos presión por ser favoritos».

Sobre los nervios, añadió: «Soy de carne y hueso y también siento nervios, pero confío en lo que puedo controlar, y eso está bajo control. Si algo se nos escapa, está fuera de nuestro control y no debe preocuparnos, pues el trabajo bien hecho me da tranquilidad, y cuento con unos profesionales magníficos. La tranquilidad es la fuerza, y controlar la situación me da fuerza».

Sobre los lesionados, De la Fuente añadió: «Vamos paso a paso; ahora solo pensamos en Bélgica. Todos están en perfectas condiciones y valoraremos cuándo aportan más, desde el inicio o más tarde».