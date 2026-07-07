De la Fuente: «Le dije esto a Ronaldo... y Yamal provocó la lesión de la estrella portuguesa»

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que España mereció pasar a cuartos tras ganar a Portugal con un gol de Mikel Merino en el último minuto el lunes.

Describió el encuentro como una «final anticipada» entre dos selecciones de alto nivel.

«Ha sido un partido magnífico entre dos selecciones de altísimo nivel. Es una pena que una de ellas tuviera que abandonar el torneo. Ya dijimos antes del partido que era una final antes de la final, y al final la hemos decidido de una manera magnífica», afirmó.