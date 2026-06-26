De La Fuente: «Este jugador es un ejemplo a seguir, y Uruguay se parece a Arabia Saudí y a Cabo Verde»

De la Fuente valoró el momento del equipo y afirmó: «El rendimiento del último partido no nos lleva a hacer cambios. Estoy muy contento con lo que aportan los jugadores que salen desde el banquillo y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que juegue lo hará bien. Esta tarde haremos un último repaso, pero ya sé quiénes van a jugar».

El seleccionador recordó el camino de la selección española y afirmó: «Debemos dar lo mejor de nosotros. Cada ronda es más difícil; queremos llegar a la final y seguir mejorando, y el rival será más agresivo y fuerte».

Sobre si el duelo con Uruguay medirá su nivel, añadió: «Nos guiamos por nuestros propios análisis. El primer partido siempre es complicado y este será totalmente distinto. Uruguay tiene jugadores que militan en Europa y Brasil, son futbolistas muy importantes y nos exigirán dar lo mejor de nosotros mismos; ellos también tendrán que dar un paso al frente, ya que se juegan un partido decisivo y tienen mucho en juego».