De la Fuente, antes del partido de vuelta: «Me quito el sombrero ante Ronaldo... y espero que no juegue»

El seleccionador español, Luis de la Fuente, rechazó el exceso de confianza y mostró máximo respeto a Portugal y a Cristiano Ronaldo, antes del duelo de hoy en los octavos del Mundial.

En la víspera del encuentro, el diario «AS» recogió sus declaraciones en la rueda de prensa, donde defendió el estilo de juego de España, elogió las cualidades de Ronaldo y rebajó la tensión del duelo.

De la Fuente afirmó: «Soy un admirador declarado de Cristiano Ronaldo y de personas como él; tiene una personalidad fuerte, no conoce el cansancio y es un ejemplo en cuanto a valores».

«Me quito el sombrero ante él: no solo por su legado, sino por el que aún dejará. Hay que vigilarlo en todo momento; no necesita un marcaje individual, pero debe haber atención constante en cualquier zona del campo».

Concluyó: «Hubiera preferido que no jugara, pero lo hará y disfrutaremos viendo a uno de los mejores de la historia».