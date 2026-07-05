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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

De la Fuente, antes del partido de vuelta: «Me quito el sombrero ante Ronaldo... y espero que no juegue»

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
L. de la Fuente
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
España

Disfrutaremos viendo a Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, rechazó el exceso de confianza y mostró máximo respeto a Portugal y a Cristiano Ronaldo, antes del duelo de hoy en los octavos del Mundial.

En la víspera del encuentro, el diario «AS» recogió sus declaraciones en la rueda de prensa, donde defendió el estilo de juego de España, elogió las cualidades de Ronaldo y rebajó la tensión del duelo.

De la Fuente afirmó: «Soy un admirador declarado de Cristiano Ronaldo y de personas como él; tiene una personalidad fuerte, no conoce el cansancio y es un ejemplo en cuanto a valores».

«Me quito el sombrero ante él: no solo por su legado, sino por el que aún dejará. Hay que vigilarlo en todo momento; no necesita un marcaje individual, pero debe haber atención constante en cualquier zona del campo».

Concluyó: «Hubiera preferido que no jugara, pero lo hará y disfrutaremos viendo a uno de los mejores de la historia».

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No deberíamos pedirle más a Yamal

    Sobre la lucha en el centro del campo, dijo: «Mis jugadores son los mejores, pero nos mediremos a un rival muy similar: sólido atrás, con la pelota y en juego colectivo. Ya veremos quién gana».

    Añadió: «¿Pedirás a Yamal un esfuerzo extra en defensa? Lamine siempre quiere trabajar más, pero no debemos exigirle más».

    Y subrayó: «Estamos muy contentos con lo que Yamal nos aporta. Debemos presionar a los defensas rivales; si ellos marcan el ritmo, todos tendremos que defender».

    Y añadió: «A Yamal le gusta asumir responsabilidades, ser el centro de atención y liderar al equipo. Por eso trabajamos en ese aspecto: 0 % de preocupación y 100 % de motivación. Es fantástico verlo en los entrenamientos, porque transmite mucha tranquilidad a todo el mundo. Estoy seguro de que hará un gran partido, ya que todas las condiciones están dadas para ello».

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La marca de Pau Kubarsi sobre Cristiano Ronaldo

    Añadió: «¿Qué opinas de la tarjeta roja a Balugon? Desconozco los motivos de la Federación Internacional, así que no puedo opinar».

    Sobre el marcaje de Kubarsi a Cristiano, añadió: «Nunca puedes bajar la guardia con él, igual que con Lamine u Oyarzabal. Confío en nuestros jugadores».

    Sobre la revancha tras la Liga de Naciones, añadió: «Todos los equipos tienen puntos débiles y debemos encontrarlos. Será un partido distinto, no por estilo sino por la oportunidad única que representa el Mundial; jugaremos como sea necesario para ganar».

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Comparación con lo ocurrido en 2024

    «¿Les presiona la comparación con lo ocurrido en 2024?», preguntó. «Es una comparación positiva. Mejor construir sobre un éxito que empezar de cero. Pero hay que mirar al presente y, sobre todo, al futuro».

    Sobre las dificultades que Yamal tuvo ante Nuno Mendes en la final de la Liga de Naciones, añadió: «Nuno hizo sufrir a muchos jugadores, porque es magnífico. Del mismo modo, Lamine complicó la vida a muchos defensas».

    Añadió: «Debemos darle tranquilidad a Yamal, aunque no la necesite mucho, pues confía en sí mismo. Lo importante es que se concentre en sí mismo y en el equipo, como siempre. Cada partido es distinto y no debemos pensar que un rival que te superó una vez lo hará siempre. Esperamos que nos regale una noche histórica».

    Sobre Nico Williams añadió: «Veremos cómo avanza el partido; será el propio encuentro el que indique si juega, aunque aún se recupera de una lesión».

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