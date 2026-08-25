No se puede juzgar un proyecto completo por un solo partido, pero lo que ofreció el Liverpool ante el Newcastle United el domingo fue una señal de alarma temprana.

El equipo que ahora dirige Andoni Iraola pareció frágil, desarticulado y no se asemejó en absoluto a la identidad de su entrenador que conocimos en el Bournemouth.

Los anteriores equipos de Iraola disfrutaban de una sintonía casi automática, de intensidad y de una determinación que no cesaba, rasgos que estuvieron totalmente ausentes en los jugadores del Liverpool.

El problema es más profundo que la mera mala suerte en un estadio difícil como St. James' Park. La realidad es que nombres del calibre de Florian Wirtz y Alexander Isak ofrecieron un rendimiento por debajo del nivel y no parecieron encajar con las ideas del técnico español.

Y con la ausencia de Hugo Ekitiké hasta el nuevo año, Iraola se ve obligado a adaptar su estilo a unas herramientas que no se ajustan a su filosofía, un dilema que necesita mucho tiempo para resolverse.

El punto del empate con el que el Liverpool regresó a Anfield no debe engañar a nadie: el equipo se salvó de la derrota gracias a un error ingenuo de Lewis Hall que concedió un penalti en el tiempo de descuento, transformado por Dominik Szoboszlai, y a la temeridad de Yoane Wissa, que desperdició dos ocasiones claras.

Y a pesar de que Iraola citó estadísticas como los 36 toques dentro del área, su lenguaje corporal tras el partido confirmó que no estaba en absoluto satisfecho con el rendimiento.