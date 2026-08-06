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¡De la escuela de Arsène Wenger y Pep Guardiola! En qué se parece Mikel Arteta a dos maestros de los banquillos, con una exestrella del Arsenal explicando las cualidades de entrenador que comparten
Arteta trabajó a las órdenes de Wenger y junto a Guardiola
Como jugador, Arteta se formó en la legendaria cantera del Barcelona. Pasó por el Paris Saint-Germain, el Rangers, la Real Sociedad y el Everton antes de llegar al norte de Londres en 2011. Fueron cinco años trabajando a las órdenes de Wenger en el Arsenal.
Una vez colgó las botas de forma definitiva, el vasco se unió a Guardiola en el Manchester City y pasó a formar parte del cuerpo técnico del Etihad Stadium. En el noroeste de Inglaterra encontró a otro mentor superestrella.
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Arteta ha ganado la FA Cup y el título de la Premier League
Arteta se sintió preparado para emprender su camino en solitario cuando el Arsenal volvió a llamar a finales de 2019. Los triunfos en la FA Cup y la Community Shield ayudaron a mantener satisfecha durante un tiempo a una afición exigente, pero tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League hicieron que se cuestionara si alguna vez podría conquistar los trofeos más grandes.
La temporada pasada, esos escépticos quedaron silenciados por todo lo alto cuando el Arsenal conquistó su primer título nacional desde los legendarios ‘Invincibles’ de 2003-04. Ahora se sugiere que Arteta puede construir otra dinastía al estilo Wenger, disfrutando de una longevidad similar a la de su antiguo jefe mientras consigue la primera Champions League de la historia.
¿En qué se parece Arteta a Wenger y Guardiola?
Arteta parece capaz de cumplir con ese cometido, tras haber aprendido de algunos de los mejores del sector. Preguntado por si puede ver similitudes entre la forma en que Arteta construye un equipo y los procesos por los que en su día pasaron Wenger y Guardiola, Stack, hablando por cortesía de trygge norske casino, dijo a GOAL: «Sí, de vez en cuando. Diría que, después de haber trabajado con Arsene, obviamente, y de hecho he entrenado contra Mikel Arteta.
«Fui entrenador del primer equipo de un Watford en la Premier League junto a Hayden Mullins y tuvimos que ir al Emirates durante la COVID y ganar para tener opciones de salvarnos. Perdimos 3-2 ese día. Así que tuvimos una pequeña visión desde dentro de él, por así decirlo, estudiamos la forma en que organiza a sus equipos y esas cosas.
«Es un entrenador excelente. Absolutamente. Es brillante. Creo que una cosa que destaca para mí es la forma en que ha construido relaciones con los jugadores, la forma en que ha mejorado a los jugadores. Pero tampoco lo veo como alguien que se ande con contemplaciones. Creo que, si la gente empieza a alterar la dinámica del grupo, el camino y la alineación dentro del grupo, será muy estricto con eso. Creo que los apartará y que hará cambios. No lo veo como alguien que tenga miedo de tomar grandes decisiones. Y eso me gusta de él, de verdad. Similar a Arsene, para ser justos. Arsene era un poco igual.
«Pero creo que hay que fijarse en cuántos partidos se juegan ahora. Rotábamos un poco la plantilla cuando yo estaba allí, pero en líneas generales, en cada gran partido, en cada partido que había que ganar, pensabas en unos 13 jugadores para empezar un partido de la Premier League. Ahora eso cambia bastante con los laterales, los jugadores de banda, los centrocampistas. Arriba cambiaba, Thierry Henry y Dennis Bergkamp, eso era todo. Iban a jugar semana tras semana, punto. Creo que eso ha cambiado un poco ahora, con jugadores a los que se da descanso y cosas así.
«Solo cambiábamos realmente el equipo, ya fuera para las primeras fases de la FA Cup o de la League Cup, por ejemplo. Si nos habíamos clasificado para la Champions League y era el último partido de la fase de grupos, entonces hacíamos cambios. Pero, en líneas generales, creo que los clubes tienen plantillas más amplias. Pueden rotarlas más de lo que podíamos hacerlo nosotros cuando yo jugaba».
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El Arsenal perfila su plantilla en el mercado de fichajes
Arteta está en proceso de perfilar su plantilla del Arsenal de cara a la temporada 2026-27. Ya se han producido salidas en el Emirates, con la promesa de que habrá más. Los nuevos fichajes ayudarán a cubrir cualquier carencia, y el Arsenal está cerca de cerrar la incorporación del centrocampista del Newcastle Bruno Guimaraes.
También se le relaciona con el delantero del Real Madrid Vinicius Junior. Una operación así puede ser algo ambiciosa, pero la especulación subraya aún más los mercados en los que ahora se mueve el Arsenal. Arteta ha ayudado a llevarlo hasta ahí, y la paciencia en el norte de Londres está dando sus frutos, ya que quien fuera un alumno aventajado asume ahora el papel de director en busca de títulos.
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