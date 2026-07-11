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Karim Malim

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De la derrota ante Argentina al sueño del futuro... ¿Conseguirá Egipto replicar el modelo noruego?

FEATURES
Egipto
World Cup
Noruega
Argentina vs Egipto
Noruega vs Inglaterra
Argentina
Inglaterra
E. Haaland
M. Salah
M. Salah
Argentina
Egipto
EE. UU.
Noruega
Inglaterra
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Argelia
Jordania
Catar
Irak
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita

La derrota no fue el fin del sueño, sino el inicio de la pregunta.

A pesar de la amarga eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, Egipto se despidió con la cabeza alta tras una de sus mejores actuaciones en décadas: superó la fase de grupos y fue un rival difícil para uno de los favoritos. Más allá del resultado, el torneo plantea una pregunta clave para el fútbol egipcio: ¿cómo mantener esta evolución y convertirla en un proyecto sostenible que forme generaciones capaces de competir con los grandes?

La respuesta quizá no esté en Sudamérica ni en Europa Occidental, sino en el norte del continente europeo, donde Noruega ha logrado escribir una de las historias más inspiradoras del fútbol moderno.

Este país, con apenas cinco millones y medio de habitantes y ausente del Mundial desde Francia 1998, se ha convertido en pocos años en una de las selecciones más destacadas del torneo, tras eliminar a Brasil y alcanzar los cuartos de final, gracias a un proyecto a largo plazo que no comenzó con Erling Haaland ni con Martin Ødegaard, sino mucho antes de que ellos aparecieran en escena.

Mientras muchos países buscan la «próxima estrella», Noruega ha construido un sistema sólido que genera talento de forma constante. Ese modelo podría inspirar a Egipto, que tiene una gran afición y talento comparable al de muchos países europeos, pero aún busca un proyecto a largo plazo que convierta su potencial en logros duraderos.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Noruega no solo ha forjado a Haaland... sino que ha creado todo un sistema

    Cuando se habla de la selección noruega, muchos piensan en Erling Haaland o en Martin Ødegaard. Sin embargo, su éxito va más allá de estos dos jugadores.

    De los 26 jugadores que disputarán el Mundial, 17 actúan en las cuatro ligas más fuertes de Europa, reflejo del trabajo de dos décadas.

    La mayoría se formó en el mismo sistema, con una filosofía única desde niños, lo que dio a la selección una identidad clara, según la BBC.

    Este sistema no se basó en la casualidad, sino que fue el resultado de un plan estratégico que comenzó a principios del nuevo milenio, cuando la Federación Noruega de Fútbol se dio cuenta de que la ausencia continuada de los grandes torneos solo cambiaría con una reconstrucción completa del fútbol, desde el niño que patea el balón por primera vez hasta la selección absoluta.

    Tradicionalmente, Noruega destacaba en deportes de invierno como el esquí o el biatlón, mientras que el fútbol quedaba en segundo plano. Pero a principios de siglo, la Federación Noruega de Fútbol decidió revertir esa tendencia.

    El objetivo no era solo clasificarse para los grandes torneos, sino convertir el fútbol en el deporte más popular entre los niños y eliminar los obstáculos que les impedían practicarlo todo el año.

    El principal obstáculo era el clima: el largo invierno y las nevadas paralizaban el fútbol varios meses al año, lo que frenaba el desarrollo de los jugadores. Así nació la revolución.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-TRAINING-NORAFP

    El césped artificial... La decisión que cambió el futuro del fútbol noruego

    La inversión en campos de fútbol fue clave. Entre 2000 y 2010 Noruega inició un plan para construir campos de césped artificial en ciudades y pueblos, y el proyecto se aceleró después.

    Entre 2016 y 2025 se construyeron 539 campos nuevos y se renovaron 586. No fue solo infraestructura, sino una apuesta directa por el futuro de los jugadores.

    En lugar de parar en invierno, los niños pudieron jugar cada día pese a la lluvia, la nieve o el frío.

    Håkon Grot Land, director del departamento de desarrollo de jugadores de la Federación Noruega, lo resume así: «El fútbol ha pasado de ser un deporte de verano a uno que se practica durante todo el año», afirma. «Antes entrenábamos sobre hielo y en campos en muy mal estado, pero hoy cualquier niño puede entrenar en las mejores condiciones durante todas las estaciones».

  • FBL-WC-2026-PRESSER-NORAFP

    Una lección que el fútbol egipcio debe tener muy en cuenta

    Aunque Egipto no tiene nieve, su principal desafío es otro. Aunque existen miles de centros juveniles y clubes, la calidad de los campos es muy desigual, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Muchos talentos provinciales no encuentran un entorno de entrenamiento a la altura del que ofrecen las grandes academias.

    Por eso la experiencia noruega resulta inspiradora: el éxito no empezó con fichar un entrenador o un jugador, sino con construir un buen campo donde los niños pudieran entrenar cada día.

    La primera lección para el fútbol egipcio tras el Mundial 2026 es clara: invertir en campos no es un proyecto de construcción, sino de formación de jugadores.

    El césped artificial no solo alargó las horas de entrenamiento, sino que transformó la filosofía del fútbol noruego. En los noventa, Noruega destacaba por un juego defensivo de pases largos y fuerza física.

    Sin embargo, jugar de forma continuada en campos modernos de calidad constante ayudó a los jugadores a desarrollar sus habilidades técnicas, y la posesión del balón, los pases rápidos y el juego por el suelo pasaron a formar parte de la identidad de la selección.

    La irrupción de Martin Ødegaard no fue casualidad, sino fruto de un entorno que fomenta la creatividad y la libertad técnica desde la infancia.

    El fútbol egipcio conserva una de las mejores escuelas técnicas de África, pero requiere un entorno más avanzado para preservar y pulir ese talento desde las primeras etapas de formación.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El dinero no garantiza el éxito, pero invertirlo bien marca la diferencia.

    Noruega, con una de las economías más sólidas del mundo gracias a su riqueza petrolera, no depende solo de fondos estatales para el deporte. Destina parte de los ingresos de la empresa estatal de apuestas «Norsk Tipping» al desarrollo de instalaciones deportivas.

    Destina el 64 % de sus beneficios al deporte: la mayor parte financia estadios y proyectos de clubes locales. En 2026 invirtió más de 2 000 millones de coronas noruegas en instalaciones deportivas.

    Egipto puede aprender de este modelo y buscar fuentes de financiación sostenibles que garanticen la continuidad de la inversión en las bases, auténtico fundamento de cualquier renacimiento futbolístico.

    Aunque el césped artificial permite jugar todo el año, la Federación Noruega entendió que los campos no bastan para crear jugadores de élite; la clave está en quien está cada día con los niños: el entrenador.

    Entre 2010 y 2020 impulsó una “revolución en el entrenamiento”: un sistema educativo único para formar a todos sus entrenadores.

    Gracias a ello, un niño que empieza en un pueblo del norte recibe la misma formación que uno de Oslo, pues todos los entrenadores siguen una filosofía que prioriza el desarrollo del jugador sobre la victoria.

    Así se garantiza que el futuro del jugador dependa de un método claro, no del nombre del entrenador o del club.

    En Egipto, donde abundan los entrenadores, unificar esa filosofía sería más valioso que multiplicar los campos, pues reduciría la brecha entre clubes, academias y centros juveniles y garantizaría una base técnica y táctica común para todos los jugadores.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «La Escuela de las Selecciones Nacionales»... el proyecto que lo cambió todo

    Tras quedarse fuera de la Eurocopa 2012, la Federación Noruega no cambió solo de seleccionador ni buscó parches; reconstruyó el sistema de desarrollo de talentos. En 2013 nació el programa «Escuela de Selecciones Nacionales» (NTS).

    A pesar de su nombre, no es una academia centralizada, sino una red nacional que conecta a los clubes de base con los grandes clubes y con la federación para que todos sigan objetivos y criterios comunes.

    Así se sigue al jugador desde sus inicios con evaluaciones continuas, sin que note cambios bruscos de entorno ni de estilo.

    Las cifras lo confirman: de los jugadores que lograron la histórica victoria ante Brasil en octavos de final, 14 ya habían pasado por las selecciones juveniles y 11 entraron al NTS desde las categorías sub-15 o sub-16. Es decir, la columna vertebral de la absoluta se forjó en el proyecto.

    Noruega no cree en el «jugador prodigio» de ocho o nueve años: el futbolista permanece en su club local hasta los doce, mientras que en otros países las academias lo captan mucho antes.

    La razón es sencilla: un niño que a los diez años parece normal puede convertirse en el mejor a los quince, y viceversa. Así, la Federación Noruega no cierra la puerta a ningún jugador a una edad temprana, sino que le concede el tiempo suficiente para crecer física, técnica y psicológicamente. Esta filosofía reduce la presión sobre los niños, mantiene su pasión por el juego y evita perder talentos que maduran más tarde.

    En Egipto ocurre lo contrario: los clubes descartan a muchos jugadores antes de tiempo, privándolos de oportunidades. Revisar los métodos de detección de talentos sería clave para que el fútbol egipcio aproveche al máximo su amplia cantera.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-MDAAFP

    Los clubes de base: los verdaderos protagonistas.

    Antes del Mundial, la selección noruega se fotografió con las camisetas de sus primeros clubes, no con las actuales.

    La imagen no fue solo promocional, sino un mensaje claro: el éxito empieza en los clubes de base. Por eso la Federación Noruega los apoya económicamente y técnicamente, pues son el primer eslabón en la formación de los jugadores.

    Los grandes clubes no los ven como rivales, sino como socios, lo que genera un sistema integrado con un objetivo común.

    En Egipto, centros juveniles y clubes populares atesoran talento, pero requieren más apoyo técnico, organización y una conexión más eficaz con la federación y los clubes profesionales.

    Odegaard cambió toda la filosofía de la federación.

    Håkon Grot Land recuerda cuando vio a Martin Ødegaard por primera vez, con once años: comprendió que tenía ante sí un talento excepcional.

    Le sorprendió no solo su habilidad, sino su actitud: entrenaba horas extra, buscaba mejorar siempre y mostraba una pasión y una responsabilidad mayores que su edad.

    Esta experiencia llevó a la Federación Noruega a redefinir el talento: ya no importaban solo la velocidad, la fuerza o la técnica, sino si el jugador amaba el fútbol y buscaba mejorar cada día. Así, la personalidad, la disciplina y las ganas de aprender se volvieron tan importantes como las habilidades físicas.

    Ni siquiera Haaland destacaba de niño.

    Puede sorprender, pero Erling Haaland, hoy uno de los mejores delanteros, no era el mejor de su categoría cuando se unió a la selección a los catorce años.

    Por eso, la Federación Noruega evita juzgar a los jugadores de forma prematura. El objetivo no es elegir al mejor niño de 13 años, sino formar al mejor jugador cuando cumpla 22 o 23.

    Esta visión a largo plazo permite a muchos jugadores desarrollarse sin presiones antes de llegar a la selección absoluta.

    Es una lección valiosa para el fútbol egipcio, que debe tener paciencia con sus jóvenes y evitar buscar resultados inmediatos.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El equipo es más importante que cualquier estrella

    Aunque Noruega tiene a Haaland y a Ødegaard, el programa NTS enseña que nadie está por encima del equipo. Desde pequeños, los entrenadores potencian la cooperación, el compromiso, la disciplina y la responsabilidad colectiva.

    El jugador no se ve como una futura estrella, sino como parte de un sistema integrado, algo que quedó claro en el Mundial. Cuando eliminó a Brasil en octavos, la victoria no fue obra de un solo jugador, sino el fruto de un rendimiento colectivo que neutralizó las diferencias individuales.

    ¿Qué puede aprender Egipto?

    Tras alcanzar los octavos de final del Mundial, el fútbol egipcio tiene una oportunidad única para construir sobre lo logrado, en lugar de celebrar solo la participación. El verdadero éxito no es clasificar a un torneo, sino mantenerse entre las mejores selecciones.

    La experiencia noruega deja lecciones claras: invertir en entrenadores es tan clave como hacerlo en jugadores, coordinar la filosofía de trabajo entre federación, clubes y canteras, y construir infraestructuras en todas las provincias, no solo en las grandes ciudades.

    También es clave «dar a los niños más tiempo para crecer, sin descartarlos prematuramente; atender la personalidad, la disciplina y la pasión, además de las habilidades técnicas; y considerar a los clubes de base como socios estratégicos en la formación de talentos, no como una etapa temporal».

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Podrá Egipto replicar la experiencia noruega?

    Podría parecer que la experiencia noruega es un modelo europeo difícil de aplicar en Egipto debido a sus diferencias económicas, sociales y geográficas; sin embargo, un análisis detallado del proyecto revela que el éxito no radicó en la población ni en la riqueza petrolera, sino en la claridad de la visión y la constancia en el trabajo.

    Noruega no empezó con Haaland u Odegaard, no se despertó de repente entre las mejores selecciones, sino que elaboró un plan a largo plazo para mejorar infraestructuras, formar entrenadores, unificar la filosofía y dar a los niños tiempo para crecer, y lo aplicó año tras año pese a la presión por resultados rápidos.

    En las últimas décadas el fútbol egipcio ha mostrado su capacidad para formar jugadores de primer nivel, en casa y en Europa. El problema no es la falta de talento, sino la ausencia de un sistema que garantice su continuidad.

    El éxito egipcio suele atribuirse a una generación dorada o a una estrella mundial, hasta que, años después, vuelven las mismas preguntas: ¿quién le sustituirá? ¿Cómo se reemplazan las estrellas tras su retirada?

    Noruega, en cambio, no depende de una estrella, sino de un sistema que renueva su talento de forma constante. Esa es la diferencia entre tener una selección exitosa y un fútbol exitoso.

    Nadie discute que Mohamed Salah es el mejor futbolista egipcio de la historia reciente y que su influencia ha inspirado a toda una generación. Pero la experiencia noruega plantea una pregunta clave: ¿qué pasa después de la estrella?

    La Federación Noruega no ha vinculado su futuro a Haaland ni a Ødegaard, sino que ha creado una amplia cantera capaz de suplir cualquier baja, lo que explica la presencia de muchos profesionales en las ligas europeas más potentes.

    En Egipto el desafío es usar la figura de Salah para impulsar una nueva generación, no para agotar su talento. Las grandes naciones del fútbol no se definen por sus estrellas, sino por su capacidad de generar nuevas luces de forma constante.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una hoja de ruta para el futuro

    Si la Federación Egipcia de Fútbol quiere aprender de Noruega, necesita un proyecto de al menos diez años ajeno a cambios en la junta o el cuerpo técnico.

    Sus ejes principales son:

    Primero, modernizar campos y centros de entrenamiento en todas las provincias para que los niños tengan instalaciones adecuadas más allá de los grandes clubes.

    Segundo, un programa nacional unificado de formación de entrenadores, con métodos modernos y una filosofía de juego común para selecciones y clubes.

    Tercero: Reorganizar las competiciones juveniles para priorizar el desarrollo del jugador sobre la victoria.

    En cuarto lugar: ampliar la base de detección de talentos apoyando a centros juveniles, clubes populares y escuelas, y vincularlos directamente con la Federación.

    Quinto, definir criterios de evaluación que consideren no solo lo físico y técnico, sino también disciplina, personalidad, aprendizaje y compromiso dentro y fuera del campo.

    Sexto: Elaborar un plan para aumentar el número de profesionales en las ligas europeas, mediante el desarrollo de las academias y la facilitación de los traspasos en el momento adecuado, lo que elevará la calidad de la competición y beneficiará a la selección nacional.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    El éxito no empieza en el primer equipo... es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

    Muchos países se centran solo en la selección absoluta, pero la experiencia noruega muestra que esta es solo la última etapa de un largo camino que empieza cuando un niño corre tras el balón en su pequeño club.

    El jugador que marca un gol en el Mundial es el mismo que, con ocho o nueve años, encontró un buen campo, un entrenador cualificado y un entorno adecuado. Por eso, la verdadera inversión no está solo en las concentraciones de la selección absoluta o en contratar a un entrenador de renombre, sino en los años previos a que el jugador llegue a esa etapa.

    Por eso, pese a caer ante Argentina en octavos del Mundial 2026, Egipto mostró signos alentadores. Los Faraones mostraron competitividad ante grandes selecciones y confirmaron que existe una base sólida. Sin embargo, la historia del fútbol advierte que estos momentos pueden ser un punto de partida o una oportunidad perdida si no se acompañan de acciones concretas.

    Tras cada gran torneo, los países exitosos revisan su experiencia, analizan fortalezas y debilidades, y fijan nuevos objetivos para la siguiente edición, como hizo Noruega tras quedarse fuera de la Euro 2012: reconstruyó el sistema en lugar de cambiar solo de entrenador.

    Egipto quizá no pueda copiarla al pie de la letra, pues cada país tiene sus propias circunstancias, pero sus principios son válidos en cualquier lugar.

    Invertir en la base, unificar la filosofía de entrenamiento, formar a los entrenadores, priorizar la personalidad sobre el resultado y seguir un plan a largo plazo no es exclusivo de Noruega, sino la base del éxito de las potencias futbolísticas modernas.

    Lo esencial no es copiar, sino asumir una visión de futuro y evitar parches.

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