De la derrota ante Argentina al sueño del futuro... ¿Conseguirá Egipto replicar el modelo noruego?

A pesar de la amarga eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, Egipto se despidió con la cabeza alta tras una de sus mejores actuaciones en décadas: superó la fase de grupos y fue un rival difícil para uno de los favoritos. Más allá del resultado, el torneo plantea una pregunta clave para el fútbol egipcio: ¿cómo mantener esta evolución y convertirla en un proyecto sostenible que forme generaciones capaces de competir con los grandes?

La respuesta quizá no esté en Sudamérica ni en Europa Occidental, sino en el norte del continente europeo, donde Noruega ha logrado escribir una de las historias más inspiradoras del fútbol moderno.

Este país, con apenas cinco millones y medio de habitantes y ausente del Mundial desde Francia 1998, se ha convertido en pocos años en una de las selecciones más destacadas del torneo, tras eliminar a Brasil y alcanzar los cuartos de final, gracias a un proyecto a largo plazo que no comenzó con Erling Haaland ni con Martin Ødegaard, sino mucho antes de que ellos aparecieran en escena.

Mientras muchos países buscan la «próxima estrella», Noruega ha construido un sistema sólido que genera talento de forma constante. Ese modelo podría inspirar a Egipto, que tiene una gran afición y talento comparable al de muchos países europeos, pero aún busca un proyecto a largo plazo que convierta su potencial en logros duraderos.