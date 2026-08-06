De la cima al fondo: ¡Inzaghi mete al Al-Hilal en la apuesta más difícil!

Pero la realidad fue en una dirección completamente distinta, ya que Núñez no logró ofrecer el nivel que la afición esperaba, además de sufrir un claro descenso en su eficacia ofensiva, y no demostró ser el delantero capaz de marcar la diferencia en los grandes partidos.

Con el transcurso de la temporada, el convencimiento del cuerpo técnico comenzó a cambiar de forma gradual, hasta el punto de que fue excluido de la lista local tras solo seis meses, en una decisión que reflejó la magnitud del bajón que vivió el jugador, después de haber sido la primera apuesta del entrenador.

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Durante su etapa con la camiseta del Al-Hilal, Núñez disputó 16 partidos en los que marcó 6 goles y ofreció únicamente 4 asistencias.

Núñez realizó 42 disparos, de los cuales 18 fueron a puerta, y falló 8 ocasiones claras, situándose su porcentaje de conversión de ocasiones en goles en solo un 15%, lo que revela la magnitud del sufrimiento que vivió el Zaeem con el delantero uruguayo.