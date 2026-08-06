Pero la realidad tomó un rumbo completamente distinto, ya que Núñez no logró ofrecer el nivel que la afición esperaba, además de sufrir un claro descenso en su eficacia ofensiva, y no demostró ser el delantero capaz de marcar la diferencia en los grandes partidos.

Con el avance de la temporada, el cuerpo técnico fue cambiando gradualmente de opinión, hasta el punto de excluirlo de la lista local tras solo seis meses, en una decisión que reflejó la magnitud del bajón que atravesó el jugador, después de haber sido la primera apuesta del entrenador.

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Durante su etapa con la camiseta del Al-Hilal, Núñez disputó 16 partidos en los que marcó 6 goles y dio solo 4 asistencias.

Núñez realizó 42 disparos, de los cuales 18 fueron a puerta, y desperdició 8 ocasiones claras, con un porcentaje de conversión de ocasiones en goles de tan solo el 15%, lo que revela la magnitud del sufrimiento que vivió el Zaeem con el delantero uruguayo.