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De la cima al abismo: ¡Inzaghi mete al Al-Hilal en la apuesta más difícil!

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S. Inzaghi
Al Hilal
1ª División
Darwin Núñez
Italia
Arabia Saudita
Uruguay

Una gran crisis golpea al líder de Asia

En el mundo del fútbol, un entrenador puede lograr transformar a todo un equipo con una sola decisión, pero también puede colocar al club en un aprieto prolongado por una apuesta que no estuvo bien planteada.

Y eso es lo que parece haber ocurrido con el Al-Hilal saudí en el caso del uruguayo Darwin Núñez, quien en pocos meses pasó de ser el fichaje al que se aferró Simone Inzaghi a convertirse en uno de los asuntos más complejos dentro del club.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Núñez, la primera opción de Inzaghi

    Desde los primeros días de su llegada, Inzaghi fue claro en sus exigencias, pues consideró que Darwin Núñez era el delantero capaz de liderar su proyecto deportivo, y pidió su fichaje incluso a costa de Aleksandar Mitrović, pese a contar con el brasileño Marcos Leonardo en las filas del equipo.

    La directiva atendió el deseo del entrenador y trató el traspaso como la piedra angular del nuevo proyecto, con la esperanza de que el delantero uruguayo aportara el plus esperado y otorgara al Al-Hilal una dimensión ofensiva diferente.

    Y, efectivamente, fue fichado procedente del Liverpool por 53 millones de euros, se rescindió el contrato de Mitrović y se retiró el nombre de Leonardo de la lista de jugadores locales en un movimiento que generó mucha polémica.

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    Del fichaje esperado a una pesada carga

    Pero la realidad tomó un rumbo completamente distinto, ya que Núñez no logró ofrecer el nivel que la afición esperaba, además de sufrir un claro descenso en su eficacia ofensiva, y no demostró ser el delantero capaz de marcar la diferencia en los grandes partidos.

    Con el avance de la temporada, el cuerpo técnico fue cambiando gradualmente de opinión, hasta el punto de excluirlo de la lista local tras solo seis meses, en una decisión que reflejó la magnitud del bajón que atravesó el jugador, después de haber sido la primera apuesta del entrenador.

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    Durante su etapa con la camiseta del Al-Hilal, Núñez disputó 16 partidos en los que marcó 6 goles y dio solo 4 asistencias.

    Núñez realizó 42 disparos, de los cuales 18 fueron a puerta, y desperdició 8 ocasiones claras, con un porcentaje de conversión de ocasiones en goles de tan solo el 15%, lo que revela la magnitud del sufrimiento que vivió el Zaeem con el delantero uruguayo.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal paga el precio de la apuesta

    El problema ya no es solo deportivo, sino que se ha convertido también en una crisis administrativa y comercial, porque el Al-Hilal cuenta ahora con un jugador de salario elevado y de alto valor económico, sin que sea un elemento fundamental dentro del proyecto.

    Y pese a los repetidos intentos por deshacerse de él, ya sea mediante la venta o la cesión, todas las negociaciones han chocado con los aspectos económicos, dejando la operación en suspenso, mientras el Al-Hilal asume las consecuencias de una decisión que, en origen, se basó en una convicción deportiva de Inzaghi.

    Al final, no puede achacarse solo a Núñez la responsabilidad de lo ocurrido, pero lo cierto es que el técnico italiano fue quien más apostó por él, una apuesta que hasta ahora no ha funcionado, dejando al Al-Hilal ante uno de los expedientes más difíciles del mercado de fichajes y pagando el precio de una decisión que se suponía debía llevar al equipo a lo más alto, pero que lo ha situado ante una crisis que aún no ha terminado.

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