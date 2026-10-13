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De Jose Mourinho a Ole Gunnar Solskjaer: El Manchester United ya lo ha «probado todo» y Michael Owen se pregunta por qué una directiva «débil» querría destituir a Michael Carrick
El legendario entrenador Ferguson, ganador del triplete, se retiró en 2013
Sustituir a Sir Alex Ferguson siempre iba a ser una tarea casi imposible para el Manchester United, después de que el legendario escocés se retirara en el verano de 2013 tras conquistar su 13.º título de la Premier League.
Había pasado 27 años en el llamado «Teatro de los Sueños», donde forjó una dinastía que dominó el fútbol nacional y conquistó además dos títulos de la Champions League. Entre sus hitos más recordados figura el histórico triplete logrado en 1999.
El Manchester United ha probado con Mourinho, Van Gaal y Amorim
David Moyes apenas duró ocho meses como sucesor inmediato de Ferguson, y desde entonces nadie ha llegado a los tres años en el puesto más exigente. Solskjaer fue quien más se acercó a esa marca, con 168 partidos al frente.
Carrick, nombrado inicialmente de forma interina, ha dirigido 17 partidos. Recibió un contrato de dos años tras lograr un puesto entre los tres primeros y el regreso a la máxima competición europea. Apenas unas semanas después, se dice que su puesto peligra.
El Manchester United ha probado con grandes nombres (Mourinho y Louis van Gaal), exjugadores (Solskjaer y Carrick) y talentos supuestamente emergentes (Ruben Amorim). ¿Qué camino tomará ahora?
Los problemas en Old Trafford claramente no son una cuestión de entrenador, pues el club ya ha explorado distintas opciones en cuanto a experiencia y vinculación con la entidad. Destituir a Carrick podría acabar haciendo más mal que bien, ya que un cambio a mitad de temporada nunca garantiza que se revierta la situación.
Próximo entrenador del Manchester United: ¿a quién recurriría el club?
Owen también lo reconoce. El exdelantero del United, campeón de la Premier League, habló como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, y declaró a GOAL: «Ya lo he dicho. He planteado exactamente esos argumentos antes. Han probado absolutamente de todo.
»Y la única vez que realmente ha funcionado, con él [Carrick] la temporada pasada, consiguió más puntos por partido que cualquier otro entrenador, etcétera. Si es la única vez que ha funcionado de verdad, ¿por qué cambiar las cosas?
»Porque ya han probado absolutamente todo lo demás. Eso es exactamente lo que dije, y por eso defendí que le dieran el puesto. Ahora solo llevamos unos pocos partidos esta temporada y, obviamente, las cosas no han salido del todo bien, pero son muy pocos partidos. Si miras lo que hizo la temporada pasada, creo que es difícil justificar la búsqueda de un nuevo entrenador. Además, ¿quién hay disponible?
»Al final, todos los entrenadores se marchan. A todos los entrenadores los acaban destituyendo. Así que siempre habrá quien diga: “¿Ves? Ya te lo dije”. Puede que eso ocurra dentro de dos años, de diez años o de dos meses. Pero cambiar de entrenador una y otra vez no da buena imagen. No es bueno para el club. No da resultados. Lo hemos visto durante muchos, muchos años.
»Personalmente, creo que hay que dejarle crecer. Todavía es un entrenador bastante joven, pero ya ha demostrado que puede conseguir grandes resultados de forma constante. No me gustaría ver a la directiva del Manchester United mostrar debilidad y prescindir de él. Creo que aún queda mucho tiempo antes de que haya que empezar a plantearse eso».
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El futuro de Carrick se decidirá en una serie de partidos a domicilio
Carrick sigue aferrado al cargo en Old Trafford tras el decepcionante empate 1-1 ante un Tottenham que jugó con diez futbolistas en su último partido, pero afronta ahora una serie de encuentros fuera de casa que podría decidir su continuidad.
El martes visitará al Atlético de Madrid en la Champions League; el domingo jugará en el campo del Leeds y después se medirá en Europa al Como de Cesc Fabregas. El Manchester United también visitará Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea el 31 de octubre, y el futuro de su actual entrenador parece destinado a decidirse lejos de casa.
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