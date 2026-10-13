Owen también lo reconoce. El exdelantero del United, campeón de la Premier League, habló como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, y declaró a GOAL: «Ya lo he dicho. He planteado exactamente esos argumentos antes. Han probado absolutamente de todo.

»Y la única vez que realmente ha funcionado, con él [Carrick] la temporada pasada, consiguió más puntos por partido que cualquier otro entrenador, etcétera. Si es la única vez que ha funcionado de verdad, ¿por qué cambiar las cosas?

»Porque ya han probado absolutamente todo lo demás. Eso es exactamente lo que dije, y por eso defendí que le dieran el puesto. Ahora solo llevamos unos pocos partidos esta temporada y, obviamente, las cosas no han salido del todo bien, pero son muy pocos partidos. Si miras lo que hizo la temporada pasada, creo que es difícil justificar la búsqueda de un nuevo entrenador. Además, ¿quién hay disponible?

»Al final, todos los entrenadores se marchan. A todos los entrenadores los acaban destituyendo. Así que siempre habrá quien diga: “¿Ves? Ya te lo dije”. Puede que eso ocurra dentro de dos años, de diez años o de dos meses. Pero cambiar de entrenador una y otra vez no da buena imagen. No es bueno para el club. No da resultados. Lo hemos visto durante muchos, muchos años.

»Personalmente, creo que hay que dejarle crecer. Todavía es un entrenador bastante joven, pero ya ha demostrado que puede conseguir grandes resultados de forma constante. No me gustaría ver a la directiva del Manchester United mostrar debilidad y prescindir de él. Creo que aún queda mucho tiempo antes de que haya que empezar a plantearse eso».