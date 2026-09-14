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De héroe a villano: Daniel Maldini pierde el carné de conducir horas después de marcar el gol de la victoria del Cagliari
El gol de la victoria vino seguido del desplome del Milan
Maldini vivió este fin de semana la naturaleza volátil del fútbol profesional, al pasar de héroe del partido a centro de una investigación policial en cuestión de horas. El mediapunta, actualmente cedido por el Atalanta, había asegurado una vital victoria por 2-1 del Cagliari contra su club de origen.
El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en Milán, cuando el Porsche Carrera 4 de Maldini colisionó con otro vehículo. El impacto provocó heridas leves a seis personas, incluido el propio jugador, que posteriormente fue trasladado a un hospital local para someterse a controles por precaución antes de recibir el alta.
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Licencia suspendida tras un resultado positivo en un control
Tras la colisión, el centrocampista tuvo que someterse a pruebas para determinar si estaba en condiciones de conducir. La policía municipal de Milán confirmó a BBC Sport que las repercusiones legales fueron inmediatas tras los resultados de la prueba de alcoholemia. La policía declaró: "Al señor Maldini se le practicó una prueba de alcoholemia en el lugar de los hechos" y confirmó que su "permiso de conducir fue confiscado tras un resultado positivo".
Los informes desde el lugar confirmaron que el jugador de 24 años superaba ampliamente el límite legal de alcohol en Italia, fijado en 0,5 gramos por litro. Una prueba inicial de alcoholemia registró una tasa de alcohol en sangre de 0,91 g/l, mientras que una segunda medición marcó 0,89 g/l, casi el doble del umbral permitido para los conductores en el país.
El Cagliari emite una respuesta oficial
A pesar de las conclusiones del departamento de policía local, el Cagliari se movió rápido para respaldar a su jugador, que ha disputado seis partidos en todas las competiciones esta temporada y ha marcado dos goles. El club sardo emitió un comunicado para abordar la creciente especulación mediática en torno al estado físico y la conducta de su jugador clave.
Está claro que el club quiere mantener a su hombre clave centrado en el terreno de juego mientras busca dar continuidad a su reciente victoria. Un comunicado del Rossoblu confirmó que Maldini había «sido sometido a pruebas toxicológicas tras las recientes informaciones de los medios» y que «todas las pruebas dieron resultado negativo». El Cagliari añadió que el mediapunta se reincorporará con normalidad al grupo para entrenarse el lunes de cara a sus próximos compromisos.
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Continuando el legado familiar
Maldini lleva uno de los apellidos más pesados del fútbol mundial, siguiendo los pasos de su padre, Paolo, y de su abuelo, Cesare. Ambos Maldini mayores están considerados iconos de este deporte y leyendas del AC Milan, y Daniel alcanzó un hito histórico al convertirse en la tercera generación de su familia en representar a Italia cuando debutó con la selección absoluta ante Israel en un partido de la Liga de Naciones en 2024. Desde entonces ha sumado seis internacionalidades con la Azzurra, y su aparición más reciente fue en septiembre de 2025.
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