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¡De héroe a héroe! David Raya detiene un penalti del Sunderland antes de que Bruno Guimaraes firme un impresionante gol de la victoria del Arsenal apenas 121 segundos después
Raya y Guimaraes aportan la chispa
En un duelo que estuvo en el alambre durante casi una hora, el partido explotó en una caótica ventana de dos minutos en la segunda parte. El Sunderland tuvo una oportunidad de oro para adelantarse cuando el árbitro John Brooks consideró que Ezri Konsa había cruzado la línea mientras forcejeaba con Dan Ballard en una jugada a balón parado.
Sin embargo, Enzo Le Fee vio cómo su lanzamiento era frustrado por una parada magnífica de Raya, que se tiró abajo a su izquierda para desviar el balón al poste. De manera asombrosa, las estadísticas muestran que solo hubo 121 segundos entre la parada de penalti de Raya a Enzo Le Fée (55:40) y el gol de Bruno Guimarães para el Arsenal (57:41).
El centrocampista brasileño, que había entrado como suplente al descanso, silenció al público del Stadium of Light con un momento de brillantez individual poco después de la reanudación. Tras recibir un pase de Declan Rice fuera del área, el excapitán del Newcastle desató un feroz disparo que rozó el larguero por debajo antes de acabar en la red.
Bukayo Saka se negó a que el partido terminara con un solo gol y añadió el segundo del Arsenal desde el punto de penalti en el sexto minuto del tiempo añadido, después de provocar él mismo la pena máxima. El tanto postrero aseguró que el Arsenal mantuviera su inicio perfecto, con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos, mientras continúa su intento de revalidar el título de la Premier League.
- AFP
La importancia de la concentración de Raya
Aunque los goleadores suelen acaparar los titulares, no se puede exagerar el papel de Raya en la solidez defensiva del Arsenal. Su parada ante Le Fee fue una muestra de su preparación y sus reflejos, y consolidó su estatus como uno de los mejores jugadores de la liga. Los datos destacan su aportación única esta temporada, ya que Raya es el único portero que ha parado un penalti en la Premier League esta temporada.
La actuación de Raya no se limitó a su heroísmo en el penalti, ya que volvió a verse obligado a intervenir al final del partido para evitar el gol de Nordi Mukiele. El portero reaccionó rápido a un remate desviado hacia la escuadra inferior y apartó el balón antes de que una multitud de atacantes del Sunderland pudiera aprovechar el rechace. Esta última portería a cero es la tercera que logra en sus últimos cuatro partidos de liga, lo que explica por qué sigue siendo el principal favorito en la carrera por un cuarto Guante de Oro consecutivo.
La profundidad de plantilla resulta decisiva para Arteta
La estrategia de fichajes del Arsenal y la gestión de su plantilla quedaron plenamente expuestas en el noreste, con el banquillo aportando una vez más el impulso necesario para romper el empate. La decisión de dar entrada a Guimaraes en el descanso cambió la naturaleza de la batalla en el centro del campo, al ofrecer un perfil ofensivo más agresivo que el del trío inicial.
La capacidad del brasileño para avanzar con el balón y encontrar la escuadra proporcionó el gol que los atacantes titulares del Arsenal habían tenido dificultades para hallar durante una primera parte tensa, dominada por la disciplinada estructura defensiva del Sunderland.
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¡Vaya gol!
Al reflexionar sobre la vertiginosa secuencia tras el pitido final, Raya no tardó en elogiar la contribución de su compañero a la victoria. En declaraciones a los medios, el guardameta español señaló la importancia del gol y dijo: "Qué gol, y especialmente el momento en el que marcó" mientras ambos celebraban otros tres puntos.
La llegada de Guimaraes al norte de Londres ha dado al Arsenal un perfil diferente en el centro del campo, uno capaz de impulsar al equipo hacia delante y de producir momentos decisivos cuando a los titulares habituales les está resultando difícil superar un bloque bajo muy sólido.
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