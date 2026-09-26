No cesan las polémicas después de la sentencia que ha declarado culpable al Manchester City de hasta 114 infracciones cometidas a lo largo de los años. El equipo entrenado por Maresca se arriesga ahora a duras sanciones y muchos de los rivales derrotados por el City reclaman ahora lo que se les quitó por comportamientos que posteriormente fueron considerados incorrectos. A la espera del recurso y del nuevo pronunciamiento de la Premier League, ha llegado el comentario irónico de David de Gea.





El actual portero de la Fiorentina fue un histórico rival del City cuando defendía la portería del Manchester United y, en sus redes sociales, ha querido lanzar una pulla a sus antiguos vecinos.



