Ahora, la declaración de intenciones: volver a jugar en Europa, volver a disputar la Champions League, quizá ya desde la próxima temporada; medirse con los mejores clubes del mundo, después de haber madurado mucho, dentro y fuera del campo, con respecto a aquel chico que sorprendió al mundo en 2019 con su fichaje por el Atlético de Madrid, tras el pago de la cláusula de rescisión de 120 millones de euros más otros 6 millones por los costes financieros relativos a la operación, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y uno de los más caros de la historia del fútbol. Un traspaso que lo convirtió en el futbolista portugués más caro de todos los tiempos por delante de Cristiano Ronaldo.