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¡De fiasco en el Bayern de Múnich a ser el mejor de la Premier League! ¿Dónde está ahora Ryan Gravenberch? Exestrellas del Liverpool explican la situación del centrocampista neerlandés en 2026
El debutante más joven del Ajax y las dificultades del Bayern
Gravenberch es producto de la legendaria academia del Ajax, lo que significa que recibió la mejor formación posible antes de debutar con el primer equipo batiendo récords a la edad de 16 años y 130 días, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar con el gigante de Ámsterdam en la Eredivisie.
El Bayern, uno de los pesos pesados de la Bundesliga, llamó a su puerta en 2022, pero solo pasó una temporada completa, en la que disputó 33 partidos, en el Allianz Arena antes de poner rumbo a Inglaterra. En Alemania le había costado mucho tener continuidad como titular.
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La ganadora del título responde a las preguntas sobre su papel en el Liverpool
Seguía siendo considerado uno de los talentos con más proyección cuando llegó al Liverpool, con la necesidad de que alguien sacara todo el potencial de su juego. Jürgen Klopp no terminó de conseguirlo, pero Arne Slot sí lo hizo al sumar otro título de liga. Gravenberch solo se perdió un partido de la Premier League aquella temporada.
El enérgico neerlandés volvió a ser casi un fijo el curso pasado, pero el nivel colectivo bajó en 2025-26, lo que derivó en una campaña sin títulos y un quinto puesto. Se ha planteado alguna duda sobre si el Liverpool está utilizando correctamente a Gravenberch, ya que hace falta alguien que se sitúe justo por delante de Virgil van Dijk y aporte la protección necesaria a una defensa de cuatro algo vulnerable.
Los mejores de la Premier League: ¿dónde está Gravenberch?
Preguntado por el punto en el que se encuentra ahora mismo Gravenberch, después de los momentos bajos en Múnich y de la gloria del título, Hamann, que hablaba en asociación con Betinia NJ, dijo a GOAL: «Creo que está en un punto intermedio, probablemente algo más cerca de donde estaba en la temporada en la que ganó el título.
«Llegó a Múnich y, por alguna razón, no tuvo minutos y se quedó fuera del Mundial a raíz de eso. Llegó a Liverpool y creo que fue una auténtica sensación hace un par de temporadas.
«La temporada pasada fue dura porque estuvo el asunto de [Mohamed] Salah, en el que creo que hubo fricciones dentro del equipo. Luego traes jugadores por muchísimo dinero. El delantero centro, [Alexander] Isak, no está en forma. [Hugo] Ekitike lo hace bien. [Florian] Wirtz no lo consigue.
«Ahora, si juegas en esa posición de pivote o en esa posición de centrocampista central, tu trabajo es hacer llegar el balón a los chicos, a la banda, y darles el balón rápido para que puedan girarse. Porque si das otro toque más, puede que se la des, pero alguien ya les está presionando y no pueden girarse. Pero cuando les das un buen balón, siempre depende de lo que hagan con él.
«Así que Gravenberch puede darle el mejor balón a Wirtz o a Salah, pero si ellos pierden la pelota, nadie va a hablar del pase. Creo que el problema la temporada pasada fue que, si miras a los jugadores de ataque, [Cody] Gakpo estuvo muy decepcionante. A Salah le costó muchísimo marcar en jugada. Wirtz, a lo largo de la temporada, probablemente tuvo uno o dos partidos decentes.
«Así que si les das balones, si haces algo bueno, y ellos realmente no hacen nada, entonces la gente dirá: “bueno, ¿qué hizo realmente Gravenberch?”. Bueno, si recibieron el balón, prepararon un gol y marcaron, entonces dirían: “bueno, todo empezó con él”.
«Y creo que esa siempre es una parte complicada a la hora de valorar a un jugador en esa posición, porque dependes mucho de los jugadores que tienes por delante. Y tampoco quiero defenderle del todo, porque creo que hubo momentos en los que no jugó demasiado bien, y [Alexis] Mac Allister tampoco.
«Sigo pensando que es un muy buen jugador, un jugador poderoso y con muy buena visión. También tiene mentalidad defensiva para detectar el peligro. Me gusta y creo que, si Liverpool quiere volver a donde estaba, algo que creo que será muy difícil esta temporada, desde luego lo necesita».
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Calendario del Liverpool 2026-27: visita al Ipswich, lo siguiente
Gravenberch, que jugó con su selección en la fase final del Mundial de Norteamérica, fue titular en el estreno del Liverpool en la 2026-27 a domicilio ante el Newcastle, pero la última vez solo disputó 19 minutos saliendo desde el banquillo en el empate 2-2 del Liverpool con el Nottingham Forest. Andoni Iraola sigue conociendo a los jugadores que tiene a su disposición.
El técnico español volverá a dar su once inicial el viernes, cuando el Liverpool visite al recién ascendido Ipswich. La solidez neerlandesa debería formar parte de sus planes en Portman Road, con un sistema asentado necesario para que una plantilla construida a golpe de talonario rinda al máximo de su potencial.
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