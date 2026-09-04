¿De estrella del PSG a la Serie B? Colin Dagba encuentra un sorprendente nuevo destino tras su salida de Bélgica

En un comunicado oficial, el Carrarese confirmó el acuerdo y elogió la versatilidad y la calidad técnica del exdefensa del PSG: "El lateral derecho francés, nacido en 1998, cuenta con una impresionante capacidad ofensiva, velocidad y eficacia en el juego de ataque".

El club señaló que las virtudes del lateral no se limitan únicamente a las zonas de ataque y añadió: "Al mismo tiempo, está siempre atento y es constante en defensa, especialmente en la marca".