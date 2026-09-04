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Adhe Makayasa

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¿De estrella del PSG a la Serie B? Colin Dagba encuentra un sorprendente nuevo destino tras su salida de Bélgica

Fichajes
C. Dagba
Carrarese
Serie B
Ligue 1
Paris Saint-Germain

El exdefensa del Paris Saint-Germain Colin Dagba ha cerrado un sorprendente fichaje por el Carrarese Calcio, de la Serie B italiana, tras convertirse en agente libre. El tres veces campeón de la Ligue 1 ha firmado un contrato hasta junio de 2028 con el conjunto apuano, poniendo fin a su etapa en Bélgica mientras busca relanzar su carrera en la segunda división del fútbol italiano.

  • Un defensa completa su traspaso a Italia

    El Carrarese, equipo de la Serie B, ha completado oficialmente el fichaje de Dagba como agente libre tras la salida del lateral derecho del Beerschot belga el 1 de julio. El jugador, de 27 años, ha firmado un contrato de larga duración con el club italiano hasta el 30 de junio de 2028, que incluye una opción de ampliación automática si se cumplen objetivos de rendimiento específicos. El cambio marca un nuevo capítulo para el exinternacional sub-21 de Francia, que busca recuperar impulso en el fútbol italiano.


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    El club elogia las cualidades defensivas

    En un comunicado oficial, el Carrarese confirmó el acuerdo y elogió la versatilidad y la calidad técnica del exdefensa del PSG: "El lateral derecho francés, nacido en 1998, cuenta con una impresionante capacidad ofensiva, velocidad y eficacia en el juego de ataque".

    El club señaló que las virtudes del lateral no se limitan únicamente a las zonas de ataque y añadió: "Al mismo tiempo, está siempre atento y es constante en defensa, especialmente en la marca".

  • Palmarés récord en París

    Dagba disputó 77 partidos con el primer equipo del PSG en todas las competiciones y jugó siete veces en la Champions League durante su etapa en la capital francesa. Su paso por el Parque de los Príncipes se saldó con tres títulos de la Ligue 1, dos triunfos en la Copa de Francia y dos victorias en el Trofeo de Campeones, antes de sus cesiones al Estrasburgo y al Auxerre. Su llegada aporta una gran experiencia de máximo nivel europeo para reforzar la línea defensiva del equipo de Gabriele Cioffi.

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    El Empoli pone a prueba al Carrarese

    La Carrarese ocupa actualmente la 14.ª posición de la tabla de la Serie B después de sumar solo un punto en sus dos primeros partidos de liga. Dagba podría debutar de inmediato cuando su nuevo equipo reciba al Empoli en la tercera jornada el 5 de septiembre. El partido en casa del fin de semana representa una oportunidad vital para asentarse y lograr una necesaria primera victoria liguera de la temporada.

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