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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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De Estados Unidos a Arabia Saudí: ¡la maldición de Yassine Bounou golpea a la estrella del Al-Hilal!

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
Y. Bounou
C. Summerville
Arabia Saudita
Marruecos
Países Bajos

Nuevo golpe

Parece que el neerlandés Crysencio Summerville sigue persiguiendo un recuerdo doloroso que le unió al marroquí Yassine Bounou, después de fallar un nuevo penalti con la camiseta del Al Hilal, durante el enfrentamiento ante el Al Feiha, trayendo de nuevo a la memoria un episodio similar que ocurrió hace apenas unas semanas en el Mundial 2026.

El Al Hilal resolvió el enfrentamiento ante el Al Feiha con un contundente 3-0, la noche del jueves, en el marco de la segunda jornada de la Roshn Saudi League, elevando así su cuenta a 6 puntos y colocándose líder de la tabla de forma provisional. Sin embargo, el penalti que falló Summerville en el minuto 81 acaparó parte de los focos, debido a la extraña coincidencia relacionada con el guardameta marroquí.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono presente en la memoria de Somerville

    La historia se remonta a apenas unos 51 días atrás, cuando la selección de los Países Bajos se enfrentó a su homóloga de Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido que llegó a la tanda de penaltis tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate.

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    Durante la tanda de penaltis, Yassine Bounou fue el protagonista de la escena tras detener con maestría uno de los lanzamientos ejecutados por Summerville, dando a la selección de Marruecos una gran ventaja en la definición, antes de que el enfrentamiento terminara con la clasificación de Marruecos.

    Pero la paradoja es que Summerville volvió a fallar otro penalti después de aquello, y esta vez con la camiseta del Al Hilal ante el Al Fayha, encontrándose ante un escenario llamativamente similar al que le ocurrió frente a Bounou en el Mundial.

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    De enfrentarse a Bono a jugar con él

    La mayor paradoja es que Sommerville se marchó tras el Mundial al Al Hilal, para convertirse en compañero de Bono en lugar de enfrentarse a él como rival, pero el recuerdo del penalti no desapareció, después de que el jugador fallara un nuevo penalti ante el Al Feiha en el minuto 81, en una escena que devolvió a primer plano el viejo suceso.

    Pese al fallo, el asunto no afectó al resultado del partido, después de que el Al Hilal ya hubiera resuelto las cosas con un tres a cero, y continuara su arranque perfecto en la Roshn League, logrando su segunda victoria consecutiva.

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    Y así, los penaltis se convirtieron en una historia extraña en el inicio de la relación de Sommerville con el Al Hilal; hace pocas semanas Bono fue la razón de que se le privara de marcar durante la tanda de penaltis con los Países Bajos, y hoy el guardameta marroquí se ha convertido en su compañero en un mismo equipo, mientras que el jugador siguió fallando los penaltis en una escena que podría abrir la puerta a muchas paradojas con el transcurso de la temporada.

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    Y al margen del pesimismo, esto sigue siendo una mera paradoja estadística curiosa en la trayectoria de Sommerville, pero la repetición del escenario tras un corto periodo la convierte en una de las historias más llamativas del inicio de temporada del Al Hilal, sobre todo porque su protagonista pasó de enfrentarse a Bono a apoyarse en él como compañero y guardameta de su equipo.

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