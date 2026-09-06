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Hansi FlickVoetbalzone

Traducido por

¿De dónde viene el peligro? Flick desata la bestia catalana con el dúo Lamine-Fermín

FEATURES
Analysis
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
H. Flick
L. Yamal
F. Lopez
España
Alemania

En un partido prácticamente de un solo bando, el Barcelona arrolló a su anfitrión, el Valencia, con un contundente 5-0 en el estadio de Mestalla, donde el conjunto catalán impuso su dominio total sobre el desarrollo del juego desde el inicio y hasta el pitido final, sin conceder a su rival una oportunidad real de entrar en el partido.

Y aunque el resultado fue abultado con cinco goles, podría haber sido incluso mayor, especialmente ante la gran cantidad de ocasiones que desperdiciaron los jugadores del Barcelona, las cuales podrían haber convertido el marcador en algo histórico.

El partido fue testigo del brillo de la mayoría de los elementos ofensivos de la alineación del Barcelona, pero el dúo formado por Lamine Yamal y Fermín López fue el más determinante, tras ofrecer un encuentro excepcional y demostrar el grado de flexibilidad y descentralización en las que se apoya el técnico Hansi Flick para construir su sistema ofensivo, de modo que el equipo sigue presentándose como uno de los conjuntos más potentes en ataque desde el inicio de la temporada.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal el incordio: una llama que no se apaga

    Lamine Yamal fue el jugador más incómodo para la defensa del Valencia a lo largo de los 90 minutos, tras convertirse en una fuente de peligro constante por la banda derecha, y no dio a los defensas del rival un respiro debido a sus continuos movimientos con y sin balón, y a su capacidad para penetrar en profundidad y generar peligro desde más de una posición.

    Yamal marcó dos goles en el partido, además de anotar un tercer gol que fue anulado, aparte de sus continuos intentos a portería y los balones que ofreció a sus compañeros dentro del área, para confirmar una vez más que ya no es solo un jugador talentoso a la espera de completar su madurez, sino que se ha convertido en un elemento decisivo capaz de cambiar la fisonomía del partido por sí solo.

    Y lo más importante es que Yamal no buscaba únicamente marcar, sino que se movía constantemente entre líneas y aprovechaba los espacios a la espalda de la defensa del Valencia, y con casi cada toque el Barcelona parecía capaz de generar una nueva ocasión, por lo que merece ser el hombre del partido sin discusión.

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    Fermín López, protagonista del engaño de Flick

    Fermín López fue uno de los jugadores que más se benefició de la filosofía de Flick en este partido, ya que sobre el papel es un centrocampista, pero su rol dentro del campo fue completamente diferente, pues el técnico alemán se apoyó en movimientos inteligentes y constantes que convirtieron a Fermín en un jugador adicional dentro del área y en la profundidad de la línea ofensiva.

    Uno de los recursos tácticos más destacados fue el descenso de Raphinha al centro del campo en algunas fases de la jugada ofensiva, coincidiendo con el movimiento de Fermín hacia la profundidad como delantero, lo que generó una clara confusión en los defensas del Valencia, ya que no encontraban a un jugador fijo al que marcar y, al mismo tiempo, aparecían espacios ante los jugadores del Barcelona que llegaban desde atrás.

    Fermín logró aprovechar estos movimientos de la mejor manera, marcando un gol y dando dos asistencias, confirmando que la descentralización en la que se apoya Flick en la línea de ataque otorga a sus jugadores una gran libertad para intercambiar posiciones, y hace difícil para cualquier defensa identificar quién es el verdadero delantero del Barcelona en cada ataque.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri y Pedri: una armonía anticipada

    El partido tuvo también un acontecimiento importante con la primera aparición de Rodri como titular con el Barcelona y, pese a que el centrocampista español salió en el minuto 62, los minutos que disputó revelaron una sintonía clara y esperada con Pedri, así como con Fermín López y Lamine Yamal, algo que puede explicarse en gran medida por el conocimiento que tienen entre sí desde la selección española.

    La presencia de Rodri junto a Pedri le brinda al Barcelona una combinación ideal en el centro del campo, entre un jugador capaz de controlar el ritmo y asegurar la construcción desde atrás, y otro que posee la capacidad de moverse entre líneas, progresar con el balón y crear soluciones ofensivas; y con ambos el sistema se transforma en un mayor espacio de libertad para los jugadores ofensivos.

    Y a la vista de lo mostrado al inicio de la temporada, la dupla de Rodri y Pedri parece firme candidata a ser la pareja titular en el centro del campo del Barcelona durante toda la temporada, sobre todo con la capacidad de Flick para conceder a los jugadores por delante de ellos libertad de movimiento, lo que convierte la sintonía entre ellos en un punto fuerte adicional dentro del sistema del equipo.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fluidez catalana: el ataque llega desde todas partes

    Una de las imágenes más destacadas del partido fue la gran fluidez en la forma de jugar del Barcelona, pues los pases cortos estuvieron presentes de manera constante, el movimiento sin balón fue evidente y las penetraciones llegaron desde distintas zonas del campo, lo que dejó al Valencia incapaz de identificar el origen del peligro o de cerrar una única vía para los ataques.

    Los números reflejan la magnitud de la superioridad con claridad, ya que el Barcelona disparó 25 balones hacia la portería del Valencia, entre ellos 10 remates a puerta, de los cuales anotó 5 goles; unas cifras ofensivas enormes que confirman que la manita no fue fruto del aprovechamiento de un número limitado de ocasiones, sino que llegó tras una presión ofensiva continua y la generación de oportunidades a raudales.

    Lo llamativo es que el Barcelona hizo todo esto sin la presencia de un delantero centro puro, pues resulta difícil para el espectador determinar de forma permanente durante el partido quién es el verdadero atacante: unas veces se desplaza Raphinha hacia el interior, otras se adelanta Fermín, mientras Yamal entra desde la banda hacia el corazón del campo, lo que refleja el grado de descentralización y flexibilidad que Flick concede a sus jugadores.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia perdido ante el diluvio

    En el lado contrario, el Valencia se mostró muy perdido, especialmente a nivel de su línea defensiva, que no fue capaz de lidiar con la marea de ataques del Barcelona ni de frenar los movimientos de sus jugadores. Cada vez que el equipo lograba cerrar un espacio, aparecía otro, y cada vez que intentaba vigilar a un jugador, se encontraba ante otro que se metía en ese mismo espacio.

    El Valencia intentó llegar tímidamente a la portería del Barcelona, pero sus intentos no fueron suficientes para cambiar la cara del partido, y Joan García estuvo presente para hacer frente a las amenazas que le llegaron, mientras que el Barcelona siguió siendo la parte más dominadora y peligrosa durante todo el encuentro.

    Con esta manita, el Barcelona de Flick sigue firmando un arranque ofensivo excepcional en LaLiga, después de haber marcado 17 goles en los primeros 4 partidos y encajado solo dos, unas cifras que reflejan la enorme fuerza ofensiva del equipo y confirman que el mensaje ha llegado pronto a todos los rivales: este Barcelona no necesita un delantero centro puro para convertir cada partido en un festival de goles.

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