Atención, sin dejarse llevar por la fácil asociación con Jorge Mendes, poderosísimo agente, entre otros, de Gonçalo Ramos y figura siempre muy influyente cuando hay personajes del fútbol portugués de por medio. De hecho, sus relaciones con Leao se consideran inexistentes desde hace años, desde que el padre del jugador del Milan decidió que un abogado compatriota asesorara a su hijo. Así que no sigamos por un momento los rumores que sitúan a Mendes trabajando por cuenta del Milan para encontrarle destino a Leao, que en varias ocasiones ha dejado entrever que considera cerrada su etapa italiana para afrontar una nueva aventura. Y olvidémonos por un instante de Arabia Saudí o Turquía, los destinos considerados más probables para un futbolista que no parece despertar grandes consensos en la Premier League, adonde le gustaría llegar.





HAY DERBI DE ESTAMBUL POR LEAO