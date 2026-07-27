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De Diomandé a Barcola, de Vinicius Junior a Rafa Leao: ha arrancado el baile de los extremos. ¿Y si el jugador del Milan acabara en el PSG en el marco de la operación Gonçalo Ramos?

R. Leao
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Paris Saint-Germain

Luis Enrique puede ser quizá el único entrenador capaz de sacar el verdadero potencial del jugador portugués.

El baile de los extremos ya se ha puesto en marcha. Y podría dar lugar a movimientos de mercado clamorosos y, en cierto modo, inesperados si todas las piezas terminan encajando. La ofensiva repentina del Real Madrid por Yan Diomandé, arrebatado a la competencia del Paris Saint-Germain, puede ser el detonante de una serie de situaciones que de aquí a las próximas semanas abrirían escenarios potencialmente y directamente ligados también a las situaciones de algunos clubes de la Serie A.


DIOMANDÉ-REAL MADRID, OPERACIÓN DE 120 MILLONES DE EUROS

  • Diomande por Vinicius

    Según la información muy detallada de The Athletic, el fichaje de Diomandé por el Real Madrid de José Mourinho nace del grandísimo temor del club español a que Vinicius Junior no logre alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, que expira en junio de 2027, y que por tanto se marche al término de la temporada como agente libre. Un golpe insoportable para un presidente como Florentino Pérez que, además del daño, tendría que soportar la humillación de pagar el último año de un elevado salario (25 millones de euros brutos) más la prima de fidelidad abonada al inicio de cada temporada. Se trata, por tanto, de un problema también de naturaleza económica que solo puede evitarse a través de una venta anticipada. ¿A quién? Al Arsenal, que pondría sobre la mesa una propuesta contractual en torno a los 20 millones de euros netos y que, tras la llegada de Tzolis desde el Brujas, busca un bombazo para su mercado.


    BOMBAZO, PRIMEROS CONTACTOS DEL ARSENAL POR VINICIUS

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  • CASO BARCOLA

    De Madrid y Londres, escenarios de la intriga Vinicius, volvemos a París, donde, además de haber decidido apartarse de la carrera por Diomandé convirtiéndolo en una cuestión de principios (que, sin embargo, no se tuvo absolutamente en cuenta cuando se abonaron los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar o Mbappé llegó ese mismo verano cedido con obligación de compra por 150 millones de euros desde el Mónaco), se ha abierto el caso Barcola. El extremo ofensivo del vigente campeón de Europa ha decidido oficialmente no ampliar el contrato que expira en 2028, allanando el camino a los clubes interesados. Según las informaciones procedentes de Inglaterra, el Liverpool está en la pole position para hacerse con el que podría ser el heredero de Momo Salah.

  • EL PSG HACE CAJA

    Un doble golpe encajado por el PSG, que muy probablemente también se despedirá del joven senegalés Mbaye, forzado por sus padres-agentes a exigir más dinero y más consideración por parte de Luis Enrique para no tener que tomar la decisión de cambiar de equipo, y al que inevitablemente le tocará responder. El conjunto parisino ha mirado hasta hoy al mercado de salidas, colocando a aquellos futbolistas que no entraban en el proyecto y que servirán para hacer caja y satisfacer las peticiones del técnico español. A la espera de que también se defina el futuro de Kolo Muani, prometido a la Juventus, la salida que más sensación ha causado es la de Gonçalo Ramos, delantero suplente a la sombra de Dembelé, que se ha marchado al Milan por 75 millones de euros más bonus.


    PSG, MBAYE PUEDE APORTAR OTROS 50 MILLONES

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  • ¿Y si...?

    Un desembolso enorme para un club que en los últimos años ha seguido una política diametralmente opuesta —mejor repartir el presupuesto entre varios jugadores que apostar casi todas sus fichas a un solo futbolista— que ha desatado el debate y que ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones sobre por qué el propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, ha llegado tan lejos por el internacional portugués. Aquí sí entramos de lleno en el terreno de las hipótesis y, por qué no, de las provocaciones. ¿Y si en el baile de los extremos también entrara Rafa Leao?

  • OLVIDEMOS A MENDES

    Atención, sin dejarse llevar por la fácil asociación con Jorge Mendes, poderosísimo agente, entre otros, de Gonçalo Ramos y figura siempre muy influyente cuando hay personajes del fútbol portugués de por medio. De hecho, sus relaciones con Leao se consideran inexistentes desde hace años, desde que el padre del jugador del Milan decidió que un abogado compatriota asesorara a su hijo. Así que no sigamos por un momento los rumores que sitúan a Mendes trabajando por cuenta del Milan para encontrarle destino a Leao, que en varias ocasiones ha dejado entrever que considera cerrada su etapa italiana para afrontar una nueva aventura. Y olvidémonos por un instante de Arabia Saudí o Turquía, los destinos considerados más probables para un futbolista que no parece despertar grandes consensos en la Premier League, adonde le gustaría llegar.


    HAY DERBI DE ESTAMBUL POR LEAO

  • Así se explica Ramos

    La provocación que quiero lanzar es esta: ¿y si al final fuera precisamente el Paris Saint-Germain el que le devolviera el “favor” de Gonçalo Ramos al Milan, resolviéndole un problema que está condicionando las estrategias para definir los próximos fichajes tras los bombazos de principios de julio (la compra del delantero portugués y la de Mario Gila por cerca de 100 millones en total)? En París, Leao volvería a encontrarse con un director deportivo al que está muy unido, como Luis Campos, el hombre que, siendo muy joven, lo llevó a Francia, al Lille, tras la traumática separación del Sporting de Lisboa. En el PSG llegaría sin el peso de ser un titular fijo o un protagonista en medio de tantos jugadores que no son estrellas, por voluntad de Luis Enrique, pero que se han consolidado precisamente gracias a valores como la humildad, el espíritu de equipo y la disposición a ponerse al servicio de los demás. Ahí, el técnico asturiano podría representar la última esperanza de sacar de Leao ese potencial que todavía sigue sin explotar y que en el Milan se ha admirado de manera extremadamente irregular.

  • EL SUSTITUTO DE KVARA

    A diferencia de Barcola, que tanto en el Paris como en la selección francesa parece sufrir un poco el eterno dualismo con Desiré Doué, Leao regresaría a la Ligue 1 y recalaría en el equipo más fuerte del mundo con una perspectiva distinta. La de partir quizá como alternativa a Kvaraskhelia por la izquierda pero intentar después hacerse su sitio en una inevitable rotación para que todos se sientan protagonistas y presentarse en la fase decisiva de la Champions League con la habitual potencia de fuego para asustar a todos los rivales e intentar hacer algo impensable. Ganar la copa por tercera temporada consecutiva. Con un Leao más en el motor y con el beneplácito del Milan, que lograría librarse de un «problema» y embolsarse una buena suma para seguir moviéndose en el mercado. Es solo una provocación, pero quién sabe...

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