El baile de los extremos ya se ha puesto en marcha. Y podría dar lugar a movimientos de mercado clamorosos y, en cierto modo, inesperados si todas las piezas terminan encajando. La ofensiva repentina del Real Madrid por Yan Diomandé, arrebatado a la competencia del Paris Saint-Germain, puede ser el detonante de una serie de situaciones que de aquí a las próximas semanas abrirían escenarios potencialmente y directamente ligados también a las situaciones de algunos clubes de la Serie A.
DIOMANDÉ-REAL MADRID, OPERACIÓN DE 120 MILLONES DE EUROS