«De desconocidos a amigos»: la final del Mundial de la FIFA tuvo a Shakira, Justin Bieber y Donald Trump, y el fútbol quedó eclipsado

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey — Antes de la final del Mundial 2026, iShowSpeed hizo una voltereta.
El youtuber, influencer y rostro omnipresente del fútbol estadounidense —famoso por su pasión por Cristiano Ronaldo— cerró su actuación, llena de autotune, con una acrobacia digna de los Juegos Olímpicos.
Su breve aparición resumía el caos del evento.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lleva meses ensalzando a Estados Unidos: «104 Super Bowls», el «mayor evento humano, social y cultural de la historia». Hiperbólico, como el país. A Estados Unidos le encantan sus eventos y se le da muy bien organizarlos. Aquí, en los pantanos de Nueva Jersey que llaman Nueva York, la FIFA ha celebrado su evento futbolístico definitivo: descarado, un poco fuera de lugar, pero adecuadamente estadounidense. No podría ser de otra manera.