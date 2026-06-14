Kevin De Bruyne, pilar de Bélgica en el Mundial 2026, habló antes del debut contra Egipto. Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa del Nápoles.
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De Bruyne: «En la Serie A he aprendido a defender. En Nápoles hay un estilo de juego muy diferente al del Manchester City»
«Estuve lesionado cuatro o cinco meses, pero al inicio de la temporada me sentía bien y ahora también. En Nápoles encontré un estilo de juego muy distinto al de Inglaterra. A pesar de la ausencia, aprendí a defender en profundidad».
«Lukaku ha elevado su nivel. Hablamos antes del Mundial; sabía que debía entrenar al máximo para acercarse a su mejor versión. Noventa minutos aún son muchos, pero está bien y en los amistosos ha demostrado que, aunque juegue pocos minutos, tiene la calidad para marcar».