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De Alisha Lehmann y Maya Jama a KSI y Angry Ginge: ¿Qué aportan los entrenadores famosos a Baller League UK? Lo explica la exjugadora del Tottenham y actual estrella del Yanited
El excompañero del capitán de Inglaterra, Kane, brilla en la Baller League.
Tras nacer en Alemania, donde la internacional suiza y estrella de la WSL Lehmann participó en la primera edición, la Baller League llegó al Reino Unido en 2025. En dos temporadas llenas de acción, el SDS FC y los Wembley Rangers se han proclamado campeones.
En 2026 la batalla por la gloria está en pleno apogeo, con nuevos equipos y entrenadores. M’Poku, quien trabajó con Harry Kane en Tottenham y Leyton Orient, destaca en este innovador fútbol 6 vs. 6.
¿Qué aportan KSI, Elba y Angry Ginge a Baller League UK?
Al ser preguntado sobre lo que aportan los entrenadores famosos, el exinternacional de la República Democrática del Congo M’Poku —disfrutando de su aventura en la Baller League— declaró a GOAL: «Aportan entretenimiento, buen rollo y algo diferente con lo que la nueva generación se identifica. Es bueno para la liga. Es bueno para los aficionados y hasta para el juego. Es una era nueva del fútbol. Es otro juego».
M’Poku, jugador del Yanited dirigido por la sensación de YouTube Angry Ginge, añadió tras la charla del ganador de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, después de perder 8-1 contra KSI y PRIME FC: «No era solo él quien no estaba contento. Ninguno estábamos contentos; es normal tras perder 8-1. Si alguien se alegrara, no debería estar en la Baller League ni en nuestro equipo.
Pero no pasa nada. Al principio no lo conocía bien; sabía más de Sam [Cox], pero ahora lo entiendo mejor. Sam me decía que es un tipo simpático y atento con todos.
El último partido fue una pesadilla, pero ya estamos recuperados y seguimos adelante».
¿Podrá KSI emular el éxito de Reynolds & Mac en Wrexham?
KSI fue un rival formidable para M’Poku. El juez de Britain’s Got Talent y popular influencer ahora es propietario del Dagenham and Redbridge de la National League South.
Se prepara un documental para competir con «Welcome to Wrexham». Al preguntarle si el cofundador de Sidemen y Misfits podría seguir los pasos de Ryan Reynolds y Rob Mac en la EFL, M’Poku respondió: «¡No conozco a todos esos youtubers! Los he conocido desde que vengo a la Baller League y los veo un poco.
«Sé que compró el Dagenham y no sé cómo le irá, pero comprar un club no es fácil. Debe rodearse de las personas adecuadas para tener éxito dentro y fuera del campo. Espero que le vaya bien».
- Baller League UK
¿Quién ganará la Baller League UK en 2026?
KSI suele triunfar en sus negocios y ahora quiere destacar en las juntas del fútbol mientras compite por el título de la Baller League UK.
M’Poku, junto a otras estrellas del deporte, la música y el cine, tratará de frenarlo en un torneo muy competitivo con varios aspirantes al título.
La Baller League se transmite en vivo todos los lunes a partir de las 17:00 h en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.