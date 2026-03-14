De 1999 a 2026, el Lazio-Milan, un partido clave para el Scudetto: Allegri tiene que recortar cinco puntos; comparación con el calendario del Inter

A decir verdad, en cualquier caso, aquel partido entre la Lazio y el Milan terminó 0-0, sin que eso cambiara en ese momento nada en la clasificación del campeonato. Los rossoneri se quedaron a siete puntos, sin acortar distancias con los biancocelesti, pero a partir de ese partido comenzó la remontada de los hombres de Zaccheroni, que lograron reducir la diferencia, igualarla y superar a la Lazio para acabar ganando el Scudetto.

Pero en 2026, la situación es similar, aunque con sus diferencias: también el Milan de Massimiliano Allegri se encuentra con cierta desventaja en la clasificación (tras el empate del Inter, la diferencia entre ambos equipos es ahora de 8 puntos), pero los rossoneri aún tienen un partido por disputar, precisamente el del Olimpico contra la Lazio de Maurizio Sarri.

Un resultado idéntico (o incluso peor) al registrado hace casi 27 años claramente no cambiaría nada en la clasificación actual, sino que complicaría los planes de clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de los milaneses. El escenario de una victoria contra los capitalinos en Roma abriría una nueva fase del campeonato, con un Milan que habría reducido a la mitad la desventaja acumulada por el Inter desde la victoria en el derbi, devolviendo la situación a la misma de antes de los partidos contra el Como y el Parma.