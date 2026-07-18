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Karim Malim

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De 18 meses en el paro a la final del Mundial... ¿Cómo reescribió De la Fuente su destino?

FEATURES
L. de la Fuente
España vs Argentina
España
Argentina
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España
Argentina
EE. UU.

La historia de un entrenador que nunca se rindió hasta llegar a la cima

Nadie esperaba que el hombre que abandonó el estadio Mendizorroza con la cabeza gacha en otoño de 2011, tras ser destituido como entrenador del Deportivo de Alavés, volviera unos años más tarde para subirse al escenario futbolístico más importante del mundo como seleccionador de España en la final del Mundial.

Entre ambos momentos vivió uno de los periodos más duros de su vida: dieciocho meses sin trabajo ni certezas.

Sin embargo, lo que muchos vieron como un fracaso resultó ser un nuevo comienzo. Aprovechó ese tiempo para aprender y crecer, y hoy es uno de los entrenadores más respetados del mundo, tras llevar a España a varios logros y redefinir la identidad de «La Roja» con su estilo tranquilo y sereno.

  • Un despido cruel que abrió las puertas de lo desconocido

    El 16 de octubre de 2011, el Deportivo Alavés destituyó a De la Fuente tras un inicio irregular en la Segunda División B: en 11 partidos sumaba 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

    Pese a que los números no eran malos, la directiva, ávida de liderato, no le dio margen para desarrollar su proyecto de posesión y construcción desde atrás, estilo que luego le haría famoso con la selección.

    El entonces presidente, Avilino Fernández de Quincosís, admitió años después que la decisión no fue fácil y elogió la serenidad con que De la Fuente la aceptó, según informó el diario español «AS».

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  • Italy U19 v Spain U19 - International FriendlyGetty Images Sport

    Alavés en tiempos de crisis

    La etapa de De la Fuente en el Alavés coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia del club, marcado por graves crisis financieras y una deuda que amenazó su futuro tras varias gestiones inestables.

    Pese a ello, el técnico español dejó una excelente impresión por su integridad, serenidad y cercanía.

    El expresidente recuerda una cena con él preparada por su madre y asegura que lo que más le impactó no fueron los resultados, sino su elegancia y respeto hacia todos.

  • Un golpe que los jugadores no han olvidado

    El delantero catalán Jeto fue uno de los últimos jugadores en marcar bajo las órdenes de De la Fuente; de hecho, anotó el gol del empate en el último partido antes de la destitución del entrenador.

    El jugador asegura que el equipo no necesitaba un cambio de entrenador y destaca que De la Fuente se adelantó a su tiempo al apostar por la posesión y la salida ordenada del balón, aspectos que no tuvieron paciencia dentro del club.

    Además, era muy querido por la plantilla y pasaba largas horas en el gimnasio, mostrando a veces más compromiso físico que los propios jugadores.

    Jeto recuerda la mañana siguiente, cuando De la Fuente entró al vestuario para despedirse, triste y desanimado, al ver truncado su proyecto.

    Entre los presentes aquella noche estaba su sobrino, Luis de la Fuente, quien siguió de cerca su trayectoria. Recuerda los cánticos que pedían la salida del entrenador durante el partido, pero estaba convencido de que su tío estaba destinado a lograr cosas más grandes que entrenar al Alavés.

    Añade que en casa no dejaban de repetirle «Lo mejor está por llegar», frase que luego se cumplió.

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  • Dieciocho meses de sufrimiento

    Para De la Fuente, el desempleo no fue solo dejar los banquillos, sino una etapa con presiones psicológicas y económicas. A los cincuenta años, se quedó sin equipo y sabía que volver al mercado a esa edad es difícil por la fuerte competencia.

    Su familia se convirtió en su refugio: se instaló cerca de sus tres hijos, pasó más tiempo con ellos en Bilbao y visitó a menudo su pueblo natal, Haro, donde recobró la calma junto a los suyos.

    Aun sin trabajo, no se alejó del fútbol: recorrió España visitando clubes, asistiendo a entrenamientos y charlando con otros técnicos.

    Analizó el método del argentino Marcelo Bielsa, una de sus referencias, y se formó en teoría; además, empezó a estudiar inglés para futuras oportunidades.

    Sabía que el mayor riesgo para un técnico es desaparecer del mapa, así que se mantuvo activo en campos, ruedas de prensa y eventos para seguir en el foco.

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las aficiones que le ayudaron a resistir

    El fútbol no era lo único en la vida de De la Fuente entonces. Seguía entrenando dos veces al día en el gimnasio, leía historia romana, filosofía y biografías de luchadores.

    Se relajaba con amigos en Bilbao, Vitoria o Sevilla y visitaba a menudo el restaurante «Elcano» de Getaria, propiedad de su excompañero Aitor Arregi, galardonado con una estrella Michelin.

    Arregi asegura que nunca cambió: ni como jugador, ni como entrenador, ni en el desempleo. Siempre fue humilde, elegante y fiel a sus valores.

  • La oportunidad que lo cambió todo

    En mayo de 2013, la Federación Española de Fútbol buscaba un seleccionador para la sub-19. El coordinador Genis Meléndez pensó primero en Fernando Morentis, quien prefirió quedarse en la cantera del Real Madrid.

    Entonces intervino el veterano entrenador Iñaki Saiz, amigo íntimo de De la Fuente, y lo recomendó como el candidato ideal. De la Fuente obtuvo una entrevista y así inició su nueva etapa.

    La Federación le ofreció un contrato de solo tres meses, pero él estaba convencido de que sería el inicio de un proyecto a largo plazo y alquiló un piso en Madrid.

    La Federación le renovó pese a algunos tropiezos iniciales, y pronto cosechó títulos europeos y mundiales con las categorías inferiores antes de asumir la absoluta. Hoy su contrato llega hasta 2028, consolidándolo como uno de los técnicos más destacados del fútbol español moderno.

  • Un mensaje que va más allá del fútbol

    A pesar de sus logros, quienes conocen a De la Fuente aseguran que mantiene la misma serenidad de siempre. Además, procura tener a su familia cerca en las concentraciones, gesto que refleja su convicción de que ella fue clave para superar sus momentos más duros.

    Para su familia, verlo dirigir a España en la final del Mundial es la mayor recompensa tras años de paciencia y dificultades, desde el desempleo hasta competir por los títulos más importantes.

    Su historia no es solo la de un entrenador que triunfa, sino una lección para quien atraviesa el desempleo o el desánimo.

    Durante dieciocho meses sufrió incertidumbre, problemas económicos y el miedo al olvido, pero se negó a rendirse: aprovechó ese tiempo para formarse y creer que la oportunidad llegaría. Y cuando llegó, estaba preparado.

    Su travesía demuestra que el fracaso puede ser un nuevo comienzo y que, con paciencia, trabajo y fe, los momentos más duros se transforman en grandes historias de triunfo.

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