Nadie esperaba que el hombre que abandonó el estadio Mendizorroza con la cabeza gacha en otoño de 2011, tras ser destituido como entrenador del Deportivo de Alavés, volviera unos años más tarde para subirse al escenario futbolístico más importante del mundo como seleccionador de España en la final del Mundial.

Entre ambos momentos vivió uno de los periodos más duros de su vida: dieciocho meses sin trabajo ni certezas.

Sin embargo, lo que muchos vieron como un fracaso resultó ser un nuevo comienzo. Aprovechó ese tiempo para aprender y crecer, y hoy es uno de los entrenadores más respetados del mundo, tras llevar a España a varios logros y redefinir la identidad de «La Roja» con su estilo tranquilo y sereno.