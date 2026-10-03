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Dayot Upamecano deja la concentración de Francia y regresa al Bayern de Múnich tras la tarjeta roja ante Italia
El defensa francés es expulsado
El central de 27 años se vio obligado a abandonar antes de tiempo la concentración de Francia después de ver una segunda tarjeta amarilla por agarrar a Moise Kean en los últimos cinco minutos. Esa expulsión conlleva una sanción automática de un partido, por lo que no podrá jugar el encuentro de la UEFA Nations League del lunes contra Bélgica de vuelta en el Stade de France. La Federación Francesa de Fútbol liberó de inmediato al defensa de Clairefontaine a las 9:30 del sábado para que regresara a Múnich.
- Flash Press Agency
Zidane se queda sin un récord histórico
La expulsión de Upamecano agravó una noche frustrante en Saint-Denis, ya que el empate de Alessandro Bastoni anuló el exquisito lanzamiento de falta de Michael Olise y aguó el regreso a casa de Zinedine Zidane. El empate 1-1 privó a Zidane de la oportunidad de convertirse en el primer seleccionador de Francia desde Henri Michel, en 1984, en arrancar su etapa con tres victorias consecutivas y sin encajar ningún gol. La ausencia de Kylian Mbappe por una lesión de tobillo también restó filo al ataque de los locales durante todo el encuentro.
El Bayern recibe un refuerzo defensivo anticipado
Un regreso temprano sin contratiempos será bien recibido por el técnico del Bayern, Vincent Kompany, antes de un cargado calendario otoñal. Upamecano disputó los 90 minutos completos en la victoria inaugural por 1-0 en Turquía, descansó en otro triunfo por el mismo resultado en Bélgica y después volvió al once inicial ante Italia. Mantener frescos a los defensas clave sigue siendo primordial mientras el gigante bávaro busca mantener el impulso tanto en el frente nacional como en el europeo.
- AFP
El viaje a Augsburgo pone a prueba la lucha por el título
El Bayern regresa a la acción en la Bundesliga el sábado 10 de octubre con un exigente desplazamiento para enfrentarse al Augsburgo en la quinta jornada. El equipo de Kompany ocupa actualmente la segunda posición de la tabla, a dos puntos del líder en este arranque, el Borussia Dortmund. Sumar los tres puntos a domicilio es vital para mantener la presión sobre sus rivales por el título.
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