La afición del fútbol saudí tendrá una nueva cita con la emoción cuando arranquen los partidos de la octava jornada de la competición de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21).
Dawri Joy de la élite: el Al-Hilal en una final incompleta y el Al-Ahli desafía al único verdugo del Al-Ittihad
Partidos de la octava jornada de la Joy Elite League
Los partidos de la octava jornada arrancan pasado mañana, domingo 25 de octubre, cuando el Al-Faisaly visite al Al-Khaleej en Sihat, el Al-Ettifaq reciba a su rival el Al-Taawoun en Dammam y el Al-Riyadh se mida con el Al-Kholood en la capital saudí.
El Al-Hilal disputará el partido más atractivo de la jornada, cuando reciba al Al-Fateh en su estadio de Riad, mientras el Al-Najma se enfrentará al Al-Watan en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, y el Al-Jabalain visitará al Al-Orobah en Al-Jouf.
Los encuentros de la primera jornada se cierran con dos duelos de altos vuelos en la ciudad de Yeda, donde el Al-Ahli se mide con el Damac y el Al-Ittihad contra el Neom.
La segunda jornada, el lunes 26 de octubre, verá disputarse 4 partidos, que comienzan con el Al-Hazem y el Al-Wehda en Ar-Rass, y el Al-Akhdoud contra el Al-Feiha en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha.
El Al-Ansar se enfrentará al Al-Tadamon en Medina, mientras que los partidos de la jornada se cierran con un enconado duelo entre el Al-Nassr y el Al-Qadisiyah en la capital saudí, Riad.
El Al-Hilal y el Al-Fath: una final incompleta
La cumbre de la octava jornada de la Liga Saudí Sub-21 enfrentará al Al Hilal y al Al Fateh, en un partido entre dos equipos que luchan por el liderato, sin que ninguno de ellos lo posea.
Ambos equipos llegan al partido en una situación casi idéntica, pues el Al Hilal ocupa la tercera posición con 13 puntos, cosechados de 4 victorias, un empate y una única derrota, y lo mismo ocurre con el Al Fateh, que marcha en el cuarto puesto.
Incluso a nivel goleador, el "Líder" supera a su rival por un solo gol, ya que sus jugadores han marcado 15 goles, frente a los 14 del Al Fateh, mientras que las porterías de ambos equipos han encajado 6 goles.
Ese partido debería haberse repetido hace 5 meses, concretamente en la final de la pasada edición de la Liga Joy de Élite, pero fue el Al Hilal quien provocó que esto no sucediera.
El Al Hilal disputó el partido de semifinales siendo el gran favorito para clasificarse a la final a costa del Al Hazem, pero sufrió una sorprendente derrota en el global de los partidos de ida y vuelta por un resultado de 4-2.
Por otra parte, el Al Fateh logró superar al Al Qadisiyah en semifinales, encontrándose ante el Al Hazem, que dio otra sorpresa y consiguió coronarse con el título tras vencer en la final por un resultado de 3-1.
El Al Ahly contra el único verdugo del Al Ittihad
En cambio, el Al-Ahli busca enderezar su camino de nuevo cuando reciba al Damac en un partido que no será nada fácil.
El Al-Ahli llega al encuentro afectado por sus últimas heridas, cuando empató a 3-3 con el Al-Tadamon, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en la jornada pasada.
El empate alejó notablemente al Al-Ahli del liderato, ya que su casillero llegó a los 15 puntos, con los que ocupa la segunda posición en la tabla de clasificación, a 4 puntos del Al-Ittihad, instalado en lo más alto.
Y aunque no ha sufrido ninguna derrota en la presente temporada, el conjunto ofrece resultados irregulares, pues ha empatado en 2 de sus últimos 3 partidos, lo que representa un indicador de peligro para el club.
En cambio, el Damac afronta el partido en una situación más cómoda, después de que su encuentro de la pasada jornada ante el Al-Ansar se aplazara hasta el próximo mes de enero.
Sin embargo, el equipo visitante sufre con claridad esta temporada, ya que solo ha logrado una única victoria y ha perdido en dos ocasiones, frente a 3 empates, uno de ellos ante el Al-Ittihad, siendo este el único tropiezo del conjunto en la presente temporada.
Estos resultados situaron al Damac en el decimosexto puesto de la tabla de clasificación, con tan solo 6 puntos, aunque ha disputado un partido menos que el Al-Ahli.
El Ittihad contra la peor víctima del Al Hilal
En otro partido no menos complicado, el Al Ittihad buscará mantener su solidez en la presente temporada de la Saudi Pro League cuando reciba al Neom en Yeda.
El Al Ittihad disputa el encuentro con la permanencia en lo más alto asegurada, ya que ocupa el liderato con 19 puntos, cosechados gracias a 6 victorias y un único empate, con una ventaja de 4 puntos sobre el Al Ahli, segundo clasificado.
Aun así, "El Decano" no quiere renunciar a su racha récord de 6 victorias consecutivas, tras el único empate ante el Damac en la primera jornada.
Sin embargo, la tarea del Al Ittihad no será sencilla frente a un equipo que solo ha sufrido una única derrota en la presente temporada, por 3 victorias y otro empate.
Pero la única derrota fue dura para el Neom, que cayó ante el Al Hilal por cuatro goles a cero, la mayor victoria del conjunto de la capital en la presente temporada de la Liga Saudí sub-21.
Estos resultados han situado al Neom en el décimo puesto de la clasificación con 10 puntos, pese a haber disputado solo 5 partidos tras transcurrir 7 jornadas.
Al Nassr y Al Qadisiyah, el broche de oro
En la Roshn Saudi League, el partido entre Al-Nassr y Al-Qadisiyah puede catalogarse como un auténtico choque de altos vuelos que enfrenta al vigente campeón con uno de los principales candidatos al título en la presente temporada. Sin embargo, la situación es algo distinta en la AFC Champions League Elite.
Esta vez el encuentro reunirá a dos equipos que atraviesan serias dificultades, pues el Al-Qadisiyah ocupa el octavo puesto de la clasificación con 11 puntos, pese a haber disputado 7 partidos completos, en los que ganó 3, empató 2 y perdió otros 2.
Pero la situación es peor para el Al-Nassr, ya que ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación con tan solo 7 puntos, cosechados gracias a dos victorias, un empate y dos derrotas, tras disputar 5 partidos.
En términos generales, el Al-Nassr solo ha conseguido 4 puntos en las últimas 4 jornadas de la AFC Champions League Elite, logrados a partir de una única victoria ante el Damac y un empate con el Al-Wehda, frente a dos derrotas contra el Al-Fateh y el Al-Feiha.
El conjunto "mundial" busca sacudirse el polvo de los hombros de la mejor manera posible, mediante la consecución de una victoria que será muy valiosa ante el Al-Qadisiyah, que cuenta con numerosos talentos destacados en la AFC Champions League Elite.
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