AFP
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Davor Suker lanza una seria advertencia en la Nations League a una España «increíble», mientras la leyenda croata respalda al incombustible Luka Modric para dar la sorpresa
Un delantero icónico lanza una advertencia
Suker ha lanzado una clara advertencia a España antes del partido del martes de la UEFA Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El exdelantero del Sevilla y del Real Madrid insistió en que el equipo de Luis de la Fuente podría tropezar si subestima el espíritu combativo de Croacia. Suker también mostró plena confianza en Modric para liderar a Croacia y dar la gran sorpresa en Andalucía.
- NurPhoto
Un exdelantero advierte contra la complacencia
Durante un evento de «Meet, Greet & Table Football» en Sevilla, el máximo goleador histórico de Croacia admitió que España es la favorita con todo merecimiento, pero subrayó que sigue siendo vulnerable si aparece la complacencia. Advirtiendo a España de que no se tome el duelo a la ligera, Suker dijo, según recogió el medio español MARCA: «España es la favorita, pero como croata quiero ganar. Tenéis un equipazo, un buen entrenador y ambición. Ojalá os relajéis, pero cada vez que la gente nos subestima, damos un paso al frente».
El veterano mediapunta impulsa las esperanzas de dar la sorpresa
El optimismo croata se ha visto reforzado por la histórica actuación de Modric en Praga, donde se convirtió en el goleador de más edad de la historia de su país, con 41 años, durante una victoria por 2-1 sobre Chequia. Respaldando la influencia duradera del veterano centrocampista y el pedigrí técnico de la selección, el exdelantero croata añadió: «Modric ha demostrado que todavía puede rendir. Tenemos una calidad increíble. Ojalá haya goles porque no me gustan los 0-0».
- Getty Images Sport
La racha invicta afronta su prueba más dura
España llega a Sevilla tras una apasionante victoria por 3-2 contra Inglaterra en Wembley que elevó a 39 partidos su extraordinaria racha sin perder. La Roja puede haber logrado la victoria en cada uno de sus tres últimos enfrentamientos contra Croacia, pero los visitantes quieren desbancar a las campeonas de Europa del liderato del Grupo A3. Eso convierte el partido del martes en una prueba defensiva crucial para ambos equipos, con otros dos encuentros de la Nations League todavía en el horizonte.
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