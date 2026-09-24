El centrocampista de la Lazio Davide Frattesi celebró su 27º cumpleaños en la concentración de Coverciano mientras reflexionaba sobre su trayectoria internacional antes del estreno del viernes en la UEFA Nations League contra Bélgica en Roma. Tras haber debutado con la absoluta a las órdenes de Roberto Mancini en 2022, el centrocampista acogió con calidez el regreso del seleccionador al banquillo de la selección nacional.

Frattesi defendió a Mancini frente al escrutinio público del pasado, insistiendo en que la plantilla sigue plenamente respaldando su dirección táctica.

El jugador nacido en Roma llega a esta ventana internacional en un estado de forma sensacional tras marcar tres goles en sus tres primeros partidos con la Lazio.