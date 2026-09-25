Desde los años pasados en el campito hasta los del Inter, pasando por el regreso a casa, a la Lazio: Davide Frattesi es el protagonista del primer episodio de la nueva temporada de MySkills, el formato de DAZN en colaboración con EA SPORTS FC 27 que ha llegado a su cuarta temporada.

El formato vuelve a estar disponible en exclusiva en DAZN y lleva a los aficionados a un viaje por los secretos de los futbolistas, contando los movimientos en el campo, la visión y el papel que los distingue tanto sobre el césped real como en el virtual de FC 27.