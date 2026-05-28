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Davide Ancelotti llega a un acuerdo para dirigir un equipo de la Ligue 1, en su segundo cargo como entrenador principal tras ser segundo del Real Madrid
El Lille ficha a Ancelotti
El Lille ha alcanzado un acuerdo para nombrar a Davide como nuevo entrenador tras la salida de Genesio, informa RMC Sport. El técnico francés se marchó pese a llevar al equipo a un tercer puesto en la Ligue 1 y a la clasificación directa para la Liga de Campeones. Su sucesor, un italiano de 36 años, regresa al fútbol europeo con una sólida experiencia continental tras su paso por Sudamérica.
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La familiaridad facilita una transición fluida
Según MARCA, el club de Hauts-de-France ha cerrado las negociaciones con el técnico italiano; solo falta el anuncio oficial. Davide ya habla francés y conoce bien la liga, pues fue preparador físico del París Saint-Germain en 2012-2013. Su experiencia lingüística y cultural lo convierte en el candidato ideal para liderar la nueva era del club.
La trayectoria profesional de Davide
Este nombramiento marca un hito para Davide, que deja el Botafogo pero mantiene su compromiso como segundo entrenador de la selección brasileña.
Como segundo de a bordo en clubes europeos, sumó 15 victorias, 10 empates y ocho derrotas en 33 partidos con el equipo brasileño antes de incorporarse al cuerpo técnico de la Seleção en marzo de 2026.
En el Lille, asumirá el mando del único equipo que ha terminado con el dominio del PSG desde 2018, año en que el club francés ganó de forma memorable la Ligue 1 en 2021.
- AFP
Nos espera el proyecto de la Liga de Campeones
Davide prepara al Lille para la Liga de Campeones 2026-27 con piezas clave como el delantero Matías Fernández-Pardo, recién convocado con la absoluta de Bélgica. En un mercado de fichajes competitivo, debe reducir la ventaja del PSG y mantener el impulso del club en la liga.