El Manchester City ha avanzado de forma significativa en su intento de fichar a Bouaddi, con el entrenador del Lille, Davide Ancelotti, reconociendo públicamente que hay conversaciones en curso entre los dos clubes. Según Get French Football News, el City está cerca de alcanzar un acuerdo con el conjunto francés por Bouaddi.

Tras el último amistoso de pretemporada del Lille contra el Everton, Ancelotti se refirió a las especulaciones en torno al centrocampista. La operación gana impulso en un día en el que el City sufrió una derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. El partido supuso el primer encuentro oficial de Enzo Maresca al frente del equipo desde que sustituyó a Pep Guardiola, con Rodri notablemente fuera de la convocatoria, lo que apunta a su inminente salida en medio del fuerte interés del Barcelona.