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Real Madrid v Chelsea FC: Quarterfinal First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
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Davide Ancelotti: Disfruto del Barcelona y Vinicius es un jugador intocable

D. Ancelotti
C. Ancelotti
H. Flick
P. Guardiola
J. Mourinho
T. Kroos
Vinicius Junior
K. Mbappe
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Mourinho encaja en el Real Madrid y Kroos será irrepetible

Davide Ancelotti ha dejado de ser un simple nombre que se mueve a la sombra de su legendario padre, Carlo, después de empezar a dibujar los rasgos de su propia carrera paso a paso. Tras pasar años junto a su padre en grandes etapas como el Bayern Múnich, el Nápoles, el Everton y el Real Madrid, Davide vivió una nueva experiencia en el Botafogo y cumplió el sueño de coronarse campeón del Mundial con la selección brasileña, antes de recalar en el Lille, donde encontró un proyecto que le permite trabajar a su manera.

A sus treinta y siete años, Davide parece más convencido de la necesidad de construir su nombre lejos de la constante comparación con su padre. En una extensa entrevista con el diario español "As", el técnico italiano habló con franqueza sobre su filosofía de entrenamiento, la evolución del fútbol moderno y la fortaleza de la liga francesa, y también se refirió al Real Madrid y a la marcha de Toni Kroos, el impacto de Vinícius Júnior, la llegada de Kylian Mbappé y su opinión sobre José Mourinho, además de su no oculto sueño de dirigir algún día al club blanco.


  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLEAFP

    El proyecto que le dio a Davide Ancelotti su propio espacio

    Parece que la llegada al Lille se produjo en el momento ideal para Davide Ancelotti, especialmente tras la difícil etapa que vivió con la selección de Brasil. El técnico italiano dice sobre su llegada a Francia: "Pasé del Mundial a estar aquí casi de la noche a la mañana, y la verdad es que eso fue bueno para mí, porque lo que ocurrió con Brasil fue muy difícil".

    En el Lille, Ancelotti encontró un proyecto que describe como sólido, basado en el trabajo duro y los altos estándares, con una presencia continua en las competiciones europeas. Considera que el club posee un modelo diferente en el mundo del fútbol, porque es capaz de competir y lograr buenos resultados, y al mismo tiempo mantener su estabilidad financiera.

    Señala que el club se apoya en una planificación meticulosa y en no dejar las cosas a la improvisación, lo que le permite destacar a jugadores especiales de forma constante y, después, beneficiarse de su venta sin que el proyecto deportivo se derrumbe.

    Dice: "Gracias a la planificación meticulosa, y a que no hay lugar para la improvisación, aquí destacan jugadores sobresalientes cada año, y esto es precisamente lo que hace que el club sea estable financieramente. El Lille logra resultados positivos, compite con fuerza y participa en la Liga de Campeones. Es un caso único en el mundo del fútbol de hoy".

    Davide Ancelotti no considera que la liga francesa carezca de nivel, sino que cree que su naturaleza física y competitiva la acerca al ambiente de la Premier League inglesa. Reconoce que el campeonato francés sufre por no recibir la atención que merece, especialmente a la luz de los problemas de los derechos de retransmisión televisiva, pero al mismo tiempo subraya que sigue produciendo un gran número de talentos.

    Y añade: "En cuanto a entusiasmo y competitividad, el fútbol francés se parece en gran medida a la Premier League inglesa. De hecho, muchos jugadores franceses acaban en Inglaterra".

    Luego explica la naturaleza del desafío dentro del campo diciendo: "Si llegas aquí pensando que tienes tiempo de sobra para controlar el balón y pensar, estás equivocado".


  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    El arma más importante del fútbol moderno: Italia busca su identidad

    Y cuando la conversación giró hacia la evolución del fútbol, Ancelotti ofreció una visión clara de lo que considera la tendencia más destacada del juego en la actualidad. Tras unos años en los que las ideas de la posesión, la presión y la salida desde atrás dominaron el panorama, el técnico del Lille cree que los grandes equipos están prestando una atención creciente a la fase defensiva.

    Y dice: "Los equipos punteros de hoy conceden una importancia máxima a su fase defensiva. Ya sea que empleen el marcaje zonal o el marcaje individual, los equipos que llegan a la final de la Champions League priorizan la defensa sobre el ataque".

    Pone como ejemplo al Arsenal y al París Saint-Germain, pese a la diferencia entre sus estilos, subrayando que ambos equipos comparten una base defensiva sólida. También explica que el marcaje individual se ha convertido en un arma que utilizan grandes equipos como el Bayern Múnich, el París Saint-Germain y el Barcelona, además del Real Madrid cuando presiona con intensidad, y el objetivo principal es impedir que el rival disponga de tiempo y espacio para construir el juego.

    Afirma que este tipo de fútbol necesita defensas capaces de ganar los duelos individuales, citando a Saliba y Gabriel en el Arsenal, y a Marquinhos y Pacho en el París Saint-Germain.

    La selección española goza de una clara admiración por parte de Davide Ancelotti, que ve en ella un modelo de fútbol técnico y colectivo. Y dice: "Son excelentes en el manejo del balón. Encarnan el fútbol técnico, el tercer hombre, la superioridad numérica y, lo más importante, jugar como un solo equipo. Son, sin duda, una fuente de inspiración".

    También elogió la firmeza de la selección española en su identidad incluso en los periodos en los que no lograba victorias, al considerar que el fútbol español ha conseguido construir una identidad nacional clara.

    En cambio, considera que Italia necesita estabilizar su proyecto, señalando que la selección italiana siempre se ha caracterizado por su fortaleza defensiva, pero que ese aspecto ya no está presente de la misma manera en la actualidad. Y dijo: "Siempre nos hemos distinguido por nuestra fortaleza defensiva, y eso ya no ocurre ahora. Siempre hemos contado con entrenadores competentes, como Mancini y Spalletti, de muy alto nivel. Y ahora, espero que veamos estabilidad en nuestro proyecto".


  • FBL-WC-2026-BRA-TRAININGAFP

    Barcelona y Guardiola: el fútbol cambia cuando cambian los jugadores

    Davide recuerda cómo el Barcelona dirigido por Pep Guardiola inspiró a muchos clubes alrededor del mundo, pero señala un problema fundamental: no todos los equipos cuentan con los jugadores capaces de aplicar la misma filosofía.

    Y considera que esto ocurrió en Italia y Alemania, cuando muchos equipos empezaron a adoptar estilos basados en la posesión y el pase, pese a la diferente naturaleza de los jugadores que tenían.

    Sobre el Barcelona actual, afirma que disfruta viéndolo, especialmente por su estilo directo, y destaca que le gusta la forma en que utilizan a Raphinha como un delantero puro y sus movimientos en los espacios.

    Y dice que el fútbol directo no significa simplemente enviar a los jugadores hacia adelante, sino que requiere un jugador con la capacidad de pasar el balón con precisión hacia el espacio adecuado.

    En cuanto a si tiene un referente fuera del campo, dijo: "Primero, mi padre, por supuesto. Luego me gusta mucho Emery porque tiene una organización defensiva excelente. Sus equipos defienden bien y prepara los partidos de forma excelente. Además, prefiere el fútbol ofensivo y el juego táctico. Pero lo que realmente me gusta de él es su enfoque defensivo, igual que me gusta la organización defensiva que sigue Arteta actualmente. También valoro el trabajo que hace Luis Enrique".

    Y añadió: "Admiro la capacidad de Simeone para preparar los grandes partidos, porque siempre descubre los puntos débiles del rival, ya sea en ataque o en defensa. No lo considero mi referente, pero es alguien de quien se puede aprender mucho, igual que se puede aprender de otros como Emery, De Zerbi y Klopp".


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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Kroos: un jugador imposible de clonar para el Real Madrid

    La marcha de Toni Kroos fue uno de los temas más destacados en los que se detuvo Davide Ancelotti, quien habló con gran admiración del centrocampista alemán. Y lo dice con claridad: "Pierdes algo que no recuperarás jamás".

    Y cuando se le preguntó qué había perdido el Real Madrid con la marcha de Kroos, respondió: "El mejor jugador del mundo en su posición. No puedes decir: necesito otro Kroos, porque no existe un jugador como él".

    Considera que Kroos no era solo un jugador que daba pases, sino que controlaba por completo el ritmo del partido, determinaba la velocidad a la que se jugaba y hacía que el encuentro transcurriera según sus decisiones. También señala su capacidad física y táctica, y explica que recorría alrededor de 11 kilómetros por partido, sabía defender y poseía una conciencia táctica excepcional.

    Añade que su relación con Kroos era buena, y que hablar con él de fútbol siempre resultaba enriquecedor, porque era alguien con ideas y opiniones que empujaban a los demás a pensar. Y dice: "Me hizo mejor entrenador. Su marcha fue una gran pérdida".

    Y cuando se planteó el nombre de Rodri como un jugador que podría adaptarse al Real Madrid, Davide no dudó en afirmar su capacidad para triunfar en cualquier lugar. Pero rechazó la idea de buscar un "nuevo Kroos", asegurando que el Real Madrid no necesita clonar a un jugador que se ha ido, sino encontrar su propio equilibrio.

    Dijo: "No hace falta buscar un sustituto para Toni. El Real Madrid encontrará su equilibrio. Con Rodri o sin él, seguirá siendo un competidor fuerte hasta el final, como siempre".

    Considera que la identidad del Real Madrid le permite seguir presente en los momentos decisivos, y añade: "Al final, cuando llega el momento de la verdad, el Real Madrid siempre está ahí".


  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Vinicius: un jugador insustituible

    En cuanto a Vinicius Junior, recibió un gran elogio de Davide, quien habló del impacto del extremo brasileño dentro y fuera del campo. Dice que Vinicius marcó dos goles en finales de la Liga de Campeones de Europa, y que por ello no puede más que estarle agradecido, señalando que es querido por sus compañeros debido a su personalidad y compromiso.

    Y añade: "No falta a ningún entrenamiento. No oculta nada, no engaña a nadie, no duda en decir la verdad, y no dice: esto me duele, así que no voy a entrenar. Siempre está ahí por el equipo".

    Considera que estas cualidades explican por qué los jugadores lo quieren, pero al mismo tiempo subraya que Vinicius es un jugador que necesita una estructura táctica adecuada a su alrededor.

    Dice que el jugador brasileño es muy directo y ofensivo, y que siempre avanza hacia adelante, por lo que debe haber una estructura defensiva detrás de él que permita al equipo aprovechar sus capacidades sin perder su equilibrio.

    Y resume su idea diciendo: "No puedes cambiar a Vini, pero puedes cambiar la estructura básica del equipo a su alrededor".

    Al hablar de cómo combinar a Vinicius y Kylian Mbappé, Davide apunta que contar con jugadores directos de esta talla otorga al equipo unas capacidades ofensivas enormes, pero al mismo tiempo plantea desafíos tácticos.

    Aclaró que no se refiere concretamente al Real Madrid actual, subrayando que el club blanco siempre ha contado con jugadores que no conceden al rival la oportunidad de un dominio total, y que el verdadero desafío reside en mantener la cohesión del equipo.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Mourinho, el hombre que considera idóneo para el Real Madrid

    Davide Ancelotti rechazó la idea de que los jugadores del Real Madrid tengan más poder que el entrenador, subrayando que son futbolistas de personalidad fuerte, pero que eso no significa que controlen al equipo. Afirmó: "Si fuera así, no haría falta un entrenador. Pero la realidad no es esa. Los jugadores del Real Madrid son extremadamente profesionales".

    Señaló que es normal que los jugadores protesten o no quieran abandonar el campo, pero eso no significa que impongan sus decisiones al cuerpo técnico. Y afirmó con claridad: "En el vestuario del Real Madrid, el entrenador es quien toma las decisiones".

    Al hablar de José Mourinho, Davide Ancelotti fue claro en su aprecio por el técnico portugués, considerando que la historia reciente del Real Madrid explica por qué lo ve adecuado para la etapa actual. Afirmó: "La historia reciente del Real Madrid muestra por qué Mourinho es el entrenador ideal en este momento. Está enamorado del Real Madrid y tiene una motivación enorme".

    También habló de su experiencia personal con Mourinho, destacando que mantuvo una entrevista con él dentro del curso de entrenador que estaba cursando, y que el técnico portugués siempre fue cordial con él, incluso durante los periodos de competición. Davide considera que Mourinho dejó una huella clara en el fútbol, especialmente en el aspecto técnico y táctico, señalando que cambió el juego a su manera.

  • Real Valladolid CF v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    El padre y el ejemplo a seguir: el sueño del Real Madrid

    No era posible que la conversación pasara por alto a Carlo Ancelotti, padre de Davide y su exentrenador. Davide sitúa a su padre en la cima del mundo de los banquillos, asegurando que representa un modelo a seguir en esta profesión tras todo lo que ha conseguido.

    También reconoce que el Real Madrid dejó una huella profunda en su trayectoria, después de comenzar como preparador físico y luego convertirse en entrenador asistente, adquiriendo durante sus años de trabajo en el club blanco una gran experiencia bajo la presión de los grandes partidos.

    Y dice: "En el Real Madrid, con toda esta presión, parece que el tiempo pasa muy despacio. Simplemente se trata de ser consciente de que cada partido es el más importante".

    Davide Ancelotti no oculta su sueño de dirigir al Real Madrid algún día, pero al mismo tiempo es consciente de que el nombre de su padre o su vínculo con el club no bastan para concederle ese puesto. Y dice: "El Real Madrid es el sueño de todos, y mi sueño también, por supuesto".

    Pero añade que todo entrenador que llega al Real Madrid ha construido su posición a través de los resultados, algo que sabe que está obligado a lograr antes de pensar en ese paso. Y afirma: "La cuestión depende de si lo merezco o no. No se trata solo del Real Madrid, sino que depende de mí y de lo que sea capaz de conseguir en mi carrera".

    Y resume su filosofía de entrenamiento en una frase clara: "Podemos pasar tres días aquí hablando de ideas y de filosofía, pero lo más importante es ganar".

    Así, Davide Ancelotti parece afrontar una doble tarea: aprovechar el enorme legado que lleva su nombre y, al mismo tiempo, construir una identidad independiente que lo haga merecedor de ser visto como un entrenador por derecho propio. Y entre el proyecto del Lille y el sueño del Real Madrid, el técnico italiano continúa su camino con pasos medidos, consciente de que el camino hacia la cima no se abre con los nombres, sino con los resultados.