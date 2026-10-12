El Leeds lo convirtió en su fichaje más elaborado al cerrar un acuerdo por una gran suma de dinero con un rival de la Premier League durante el verano de 2026. Formado en una célebre cantera de Manchester, el jugador había vivido una segunda etapa para olvidar en el Etihad Stadium.

Ante la escasez de minutos en el City, con la imponente figura de Gianluigi Donnarumma cerrándole el paso, Trafford se mostró dispuesto a afrontar otro reto y empezar de nuevo.

En Yorkshire Occidental le abrieron las puertas de par en par, ya que Trafford era considerado una pieza importante del equipo de la máxima categoría que estaba construyendo Daniel Farke. El jugador, de carácter seguro, se adaptó rápidamente a su nuevo entorno y sumó más internacionalidades con Inglaterra, pero surgieron algunas críticas tras la derrota por 2-1 en el campo del Arsenal. Trafford no logró detener un disparo relativamente flojo de Riccardo Calafiori: lo manoteó y el balón acabó en la parte superior de su propia portería.