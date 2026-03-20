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David Raya revela el gran club europeo al que estuvo a punto de fichar antes de incorporarse al Arsenal
La revelación de Raya
Raya ha revelado que podría haberse incorporado al Bayern de Múnich antes de cerrar su fichaje por los Gunners, donde se ha convertido en uno de los mejores porteros del país. El Arsenal fichó a Raya inicialmente en calidad de cedido para la temporada 2023/24, pero luego hizo definitivo el traspaso en julio de 2024 por un importe de 27 millones de libras.
Ahora, sin embargo, el internacional español ha revelado que tuvo la oportunidad de fichar por la Bundesliga.
Según Fabrizio Romano, declaró: «Estuve muy, muy cerca de fichar por otro club, pero por suerte eso no sucedió y, al final, el Arsenal presentó una oferta y vine aquí. ¿Qué club? Era el Bayern de Múnich».
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«Un portero absolutamente increíble»
El entrenador Mikel Arteta ya había elogiado efusivamente a Raya en otras ocasiones, y calificó a su portero de «absolutamente increíble» tras la victoria de entre semana en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.
Dijo: «En dos partidos, la última vez fue en una jugada a balón parado, y antes de eso un cabezazo, y hoy ha tenido una gran intervención. Ha hecho una parada increíble. Por eso está aquí. Tenemos que valorar al portero que tenemos porque es absolutamente increíble».
La influencia de Heinze
Raya, por su parte, ha elogiado al entrenador Gabriel Heinze, el exdefensa del Manchester United, por inculcar un «espíritu de lucha» en la zaga.
Añadió: «Es un tipo, es un entrenador, que quiere que luchemos, con mucha intensidad. Para ganar partidos hay que defender muy bien, sobre todo en esta liga. Esta es la liga más dura del mundo.
Hay que ser muy, muy, muy sólido para poder ganar partidos. Normalmente, los partidos se ganan por un gol. Por eso, es muy, muy importante que mantengamos esa fortaleza, todos nosotros. No solo la línea defensiva, sino cada uno de los jugadores. Así que también hay que darle mucho crédito a él».
Jamie Carragher elogió a Raya a principios de esta temporada, diciendo: «Escucha, creo que es un portero brillante. Este es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Arsenal. Es una mejora real con respecto a Aaron Ramsdale. Para mí, David Raya está entre él y Alisson como el mejor portero de la Premier League. Sin duda es uno de los mejores porteros del mundo y por eso mantiene tantas porterías a cero».
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¿Y ahora qué?
El Arsenal ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación de la Premier League, con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque ha disputado un partido más.
Sin embargo, antes de nada, ambos clubes se enfrentarán este fin de semana en la final de la Carabao Cup, y Arteta cree que su equipo es más que capaz de levantar el trofeo.
Dijo: «Estoy muy preparado y confiado en que lo vamos a conseguir.
«Cuando llegan los momentos cruciales y llega el momento de ir a por un trofeo, de conseguirlo y traerlo a casa, es entonces cuando hay que dar un paso al frente y marcar la diferencia.
«Por eso estamos todos muy emocionados, porque sabemos lo que está en juego, y ahora se trata del siguiente paso, del próximo partido, y el hecho de que estemos a finales de marzo y sigamos en cuatro competiciones dice mucho del equipo.
«Es uno de los momentos decisivos porque, al final, lo que importa es si ganas el trofeo o no. Tenemos que demostrarlo. Eso está claro. Y hay que hacerlo en el campo».
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