David Raya fue el mejor portero de Europa la temporada pasada, así que, ¿por qué el guardameta del Arsenal no es titular con la selección española en el Mundial?

Raya es el mejor portero de Inglaterra y de Europa, con el mayor número de partidos sin encajar gol. A sus 30 años, ganó su tercer Guante de Oro de la Premier League en la temporada 2025-26, con 19 encuentros imbatido, su mejor marca, y llevó al Arsenal a su ansiado título liguero.

Los Gunners no habrían logrado el título sin él: sus intervenciones en momentos clave resultaron decisivas. Entre sus intervenciones más destacadas están una parada con la yema de los dedos ante el Manchester United (1-0), un vuelo frente al Brighton, dos detenciones clave contra el Chelsea y el milagroso despeje que frustró a Mateus Fernandes en la recta final frente al West Ham.

Con 19 partidos imbatido en 37 y solo 26 goles recibidos, superó a su compatriota Joan García (15) y se coló entre los diez porteros con más clean sheets en una misma temporada de la Premier. Su gran momento se reflejó también en la Liga de Campeones, donde dejó su portería a cero en nueve de catorce partidos y llevó al equipo londinense hasta la final.