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David Raya Spain GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

David Raya fue el mejor portero de Europa la temporada pasada, así que, ¿por qué el guardameta del Arsenal no es titular con la selección española en el Mundial?

Analysis
España
D. Raya
World Cup
FEATURES
Unai Simón
Joan García
L. de la Fuente
España vs Arabia Saudí
España vs Cabo Verde
Uruguay vs España

España tiene una de las plantillas más sólidas del Mundial 2026, pero el debate sobre la portería persiste. A pesar de contar con guardametas de talla mundial como David Raya y Joan García, el seleccionador Luis de la Fuente mantiene su confianza en Unai Simón. Las estadísticas en contra del portero del Athletic son evidentes, pero por ahora nada indica un cambio.

Aficionados del Arsenal y del Barcelona coinciden en redes: sorprende que Raya y García estén por detrás de Simón, pese a sus brillantes temporadas con sus clubes.

Pese a las especulaciones previas, el seleccionador ignoró los rumores y volvió a confiar en su portero titular, que jugó en el decepcionante empate inicial de España ante la modesta Cabo Verde en el Grupo H.

Entonces, ¿por qué Simón sigue siendo el portero “indiscutible” pese a tener alternativas claramente superiores? La respuesta es sencilla...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    La Liga Polaca y los mejores de Europa

    Raya es el mejor portero de Inglaterra y de Europa, con el mayor número de partidos sin encajar gol. A sus 30 años, ganó su tercer Guante de Oro de la Premier League en la temporada 2025-26, con 19 encuentros imbatido, su mejor marca, y llevó al Arsenal a su ansiado título liguero.

    Los Gunners no habrían logrado el título sin él: sus intervenciones en momentos clave resultaron decisivas. Entre sus intervenciones más destacadas están una parada con la yema de los dedos ante el Manchester United (1-0), un vuelo frente al Brighton, dos detenciones clave contra el Chelsea y el milagroso despeje que frustró a Mateus Fernandes en la recta final frente al West Ham.

    Con 19 partidos imbatido en 37 y solo 26 goles recibidos, superó a su compatriota Joan García (15) y se coló entre los diez porteros con más clean sheets en una misma temporada de la Premier. Su gran momento se reflejó también en la Liga de Campeones, donde dejó su portería a cero en nueve de catorce partidos y llevó al equipo londinense hasta la final.

    • Anuncios
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Lo consideran el mejor del mundo»

    Pese a sus buenas actuaciones, Raya no es titular con España. El seleccionador, De la Fuente, prefiere a Simón, portero del Athletic Club, aunque las estadísticas no lo sitúan ni segundo mejor guardameta de su equipo.

    En España el debate se centra en García, del Barcelona, quien tuvo un gran debut. Se percibe que Raya, que juega en Inglaterra, ha estado algo oculto.

    El propio guardameta admitió en una rueda de prensa previa al torneo: «A veces me preguntaban quién era» tras su primera convocatoria.

    Pese a ello, el seleccionador no ha variado su decisión.

  • David Raya Spain 2026Getty

    Ya han llegado las gorras...

    Raya fue portero titular de España hace poco, pero su etapa duró lo que duró la lesión de muñeca de Simón en la primera mitad de la temporada 2024-25.

    El guardameta del Arsenal fue titular en cinco de los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con La Roja y mantuvo su portería a cero en tres ocasiones. Sin embargo, cuando Simón se recuperó a principios de 2025, Raya volvió al banquillo, incluso durante la fase final del torneo, pese a su papel clave en la clasificación para Alemania.

    Volvió a ser convocado para el amistoso ante Egipto en marzo y jugó 45 minutos contra Perú en la preparación para el Mundial, pero no logró ser el titular en la Copa. Finalmente, vio desde el banquillo el frustrante empate inicial contra Cabo Verde.

  • Luis de la Fuente Unai Simon SpainGetty

    ...Pero «Simon es indiscutible»

    ¿Por qué, entonces, Raya no es el portero titular de la selección española a pesar de sus constantes actuaciones sobresalientes a nivel de club? La respuesta no está en datos complejos, estadísticas ni táctica; se basa en la lealtad.

    Simón ha sido la primera opción de De la Fuente desde que sustituyó a Luis Enrique tras el Mundial de 2022, y no ve motivo para prescindir del guardameta que le ayudó a ganar la Eurocopa 2024, pese al buen estado de forma de los demás porteros.

    «Sería injusto no valorar la calidad, la clase, la trayectoria y la experiencia de Unai», declaró el seleccionador al ser preguntado por la convocatoria de Simón antes del torneo. «Sería absurdo tener que reafirmarlo solo porque se trate de Unai Simón. Cuando un portero está a este nivel, hay que respetar su prestigio y su trayectoria».

    Añadió: «[…] Unai Simón es indiscutible. Los demás tienen mucho talento y clase, pero cada cosa a su tiempo».

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    ¿Lealtad ciega?

    Sin embargo, aficionados de Arsenal y Barcelona se preguntan si es lealtad ciega del seleccionador español. Como dijimos, las estadísticas muestran que Simon es, de lejos, el más débil de los tres porteros convocados por De la Fuente.

    Basta ver los goles que encajó la temporada pasada para entender las dudas. El guardameta de 29 años encajó 73 goles en la temporada 2025-26, más del doble que Raya (31) y bastante más que García (42). Además, dejó su portería a cero solo en ocho de los 46 partidos, un 17,4 %.

    En goles evitados, su -6,86 le deja muy atrás. García lidera con 9,7, seguido de los 4,39 de Raya. Antes se pensaba que Simon destacaba al jugar desde atrás, pero su precisión de pase fue del 58 % la temporada pasada, por debajo del 65 % de Raya y del 90 % de García, lo que desmiente esa idea.

  • Spain Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Está en buenas manos, juegue quien juegue»

    Raya ha sido muy diplomático pese a la larga espera para jugar, priorizando el bien del equipo.

    «España está en buenas manos, juegue quien juegue», afirmó en la rueda de prensa previa al debut en Chattanooga. «Desde que Unai debutó, ha rendido a un nivel muy alto. Hemos ganado la Liga de Naciones y la Eurocopa con él; es un gran portero que nos ha dado estos títulos».

    Añadió: «Me esfuerzo en mi club para aportar lo mejor y representar a mi país, que es lo más importante. Estoy aquí para ayudar al equipo y para ganar la segunda estrella [del Mundial]».

    Los hinchas del Arsenal confían en que, con el tiempo, tenga la oportunidad de demostrar su valor. «La mejor noticia es que no tengo ninguna duda [sobre los porteros]», afirmó De la Fuente antes del Mundial, sugiriendo que no habría problema si otro tuviera que sustituirlo. «Tengo plena confianza en ellos. Hay algo especial en ellos».

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