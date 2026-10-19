Raya ha elogiado a Madueke después de que el suplente marcara en los últimos minutos el gol de una agónica victoria contra el Nottingham Forest en el City Ground. El equipo de Mikel Arteta parecía abocado a dejarse puntos tras 80 minutos sin goles, pese a dominar la posesión.

Madueke rompió la tenaz resistencia del Forest con un disparo que cambió de trayectoria tras un desvío en los últimos minutos de la segunda parte y dio al Arsenal una victoria por la mínima. El trabajado triunfo metió al equipo local en la zona de descenso y mantuvo al Arsenal de lleno en la lucha por el título.

La victoria era vital para que el Arsenal no se alejara aún más del Manchester City, que marcaba el ritmo en este inicio de temporada. Raya admitió estar encantado con los tres puntos tras una tarde complicada en el este de las Midlands.