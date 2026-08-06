David Raya, «el portero con más mala suerte del mundo», pero recibe la etiqueta de «mejor» de la Premier League por parte de un miembro de los Invencibles del Arsenal

Eso es motivo de sorpresa y frustración, pero Stack, miembro del equipo de los «Invencibles» del Arsenal, en declaraciones a GOAL en asociación con social casino opportunities, dijo al ser preguntado si Raya se ha convertido en la mejor opción bajo palos del fútbol inglés: «Creo que probablemente sea el portero más desafortunado del mundo en estos momentos. No me explico cómo demonios no llega a jugar en el Mundial.

«Pero, en mi opinión, son circunstancias desafortunadas para Raya. Podría jugar en cualquier otro equipo del mundo. Simplemente ha tenido muy mala suerte con la lealtad que se ha mostrado hacia Simon. Creo que su rendimiento con España ha justificado que siga en el equipo al margen del éxito de Raya. Pero creo que se sentirá perjudicado y un poco frustrado por ello. Pero, comprensiblemente, si miras el recorrido de España durante el Mundial, creo que probablemente fue una decisión justificada.

«Pero Raya es, en mi opinión, sin ninguna duda el mejor portero de la Premier League por varios motivos. Creo que la prueba está ahí. Si miras lo que ha hecho en la Premier League en términos de regularidad, porterías a cero, Guantes de Oro, paradas decisivas para ganar partidos, actuaciones impecables de principio a fin, su seguridad.

«Es tan proactivo como portero que parece oler el peligro antes incluso de que llegue. Y creo que ha crecido en carácter, personalidad y liderazgo desde que está en el club y ahora lo consideraría uno de nuestros líderes».