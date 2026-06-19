Una noche de estrella. La de Jonathan David, autor de tres goles en la victoria por 6-0 de Canadá sobre Catar. Tres tantos históricos que dan a losCanucks su primer triunfo mundialista y colocan al delantero de la Juventus —el segundo en la historia en marcar un hat-trick en un Mundial tras Paolo Rossi contra Brasil en 1982— compartiendo el liderato de goleadores con Su Majestad Lionel Messi. Para la Juve fue un mensaje claro: JD solo necesita espacio y confianza.
Traducido por
David quiere quedarse, pero la Juventus lo pone a la venta: ya se ha fijado el precio
QUIERE QUEDARSE EN LA JUVENTUS
Para David, el futuro se ve en blanco y negro. El exdelantero del Lille, que llegó a Turín el verano pasado tras marcar 109 goles en 232 partidos en Francia, tiene claro que no se quiere marchar. Quiere quedarse en la Juventus, donde tiene contrato hasta 2030 con un salario de 6 millones por temporada, y tomarse la revancha. Sabe que el curso pasado marcó solo 8 goles en 46 partidos, pero confía en dar más tras ganar experiencia. Sabe que en Italia debe ser más “agresivo”, como le pide Spalletti: «Le falta ferocidad dentro del área; allí no hay espacios y debes crearlos arrebatándoselos a los rivales», le ha reprochado en varias ocasiones el técnico de la Juventus. Si hay un balón que puede decidir un partido, tienes que cogerlo y ¡zas!; llegar con más fuerza. En cambio, nos falta agresividad y ferocidad».
LA JUVENTUS QUIERE VENDERLO
La Juventus está contenta con la actuación de David ante Catar y quiere que brille en el Mundial para venderlo al mejor postor. Carnevali busca colocarlo y obtener entre 35 y 40 millones de euros para el mercado de fichajes. Spalletti avala la salida del canadiense y la de Openda, otro fichaje que podría volver al Lens de la Ligue 1. La renovación ofensiva exige la marcha de quienes, tras fracasar en 2025-2026, no merecen una segunda oportunidad.