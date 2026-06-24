David quiere quedarse en la Juventus: «Tengo un contrato de cinco años»

Jonathan David ve su futuro inmediato en la Juventus. Tras marcar un hat-trick en el 6-0 a Catar en el Mundial, el delantero canadiense respondió sobre su continuidad: «Tengo contrato de cinco años, así que sigo aquí».





El delantero añade: «Siempre me alegro de marcar. La Juventus y la selección son equipos y sistemas distintos, pero cada gol me da confianza para el siguiente partido».





Llegó a Turín el pasado verano procedente del Lille y, en su primera temporada con la ‘Vecchia Signora’, disputó 45 partidos y marcó 8 goles. Comenzó como titular con Igor Tudor y, más tarde, con Luciano Spalletti, pero perdió protagonismo y terminó la campaña en baja forma, igual que el equipo, que finalizó sexto y se quedó fuera de la próxima Liga de Campeones.



