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Gianluca Minchiotti

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David quiere quedarse en la Juventus: «Tengo un contrato de cinco años»

Juventus
Fichajes
J. David

El delantero canadiense, fichado como agente libre, podría generar una buena plusvalía.

Jonathan David ve su futuro inmediato en la Juventus. Tras marcar un hat-trick en el 6-0 a Catar en el Mundial, el delantero canadiense respondió sobre su continuidad: «Tengo contrato de cinco años, así que sigo aquí».


El delantero añade: «Siempre me alegro de marcar. La Juventus y la selección son equipos y sistemas distintos, pero cada gol me da confianza para el siguiente partido».


Llegó a Turín el pasado verano procedente del Lille y, en su primera temporada con la ‘Vecchia Signora’, disputó 45 partidos y marcó 8 goles. Comenzó como titular con Igor Tudor y, más tarde, con Luciano Spalletti, pero perdió protagonismo y terminó la campaña en baja forma, igual que el equipo, que finalizó sexto y se quedó fuera de la próxima Liga de Campeones.


  • 30 MILLONES DE PLUSVALÍA

    David está en el mercado y el Mundial es un escaparate ideal para que la Juventus muestre a su delantero, a quien Spalletti ha criticado toda la temporada por falta de agresividad. La Juve evalúa su futuro: 154 goles en 360 partidos con clubes y 42 en 79 con la selección. Más allá del caso Vlahovic, otros delanteros como Milik, Openda y Zhegrova han rendido menos que David. La clave es que, al no haber costado nada, suventa podría reportar una plusvalía: Giovanni Carnevali pide 30 millones.

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